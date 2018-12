Forlot bevisstløs jente i sjøen etter vannscooterulykke

Den 18 år gamle gutten kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

26. mai i år var han sammen med venner på Hommersåk i Sandnes, og etter at de hadde grillet og spist tok 18-åringen en vannscooter som han hadde lånt og kjørte med denne.

Jæren tingrett kom til at navigerte denne slik at han kjørte på en jente som satt på en bryggekant. Jenta falt i sjøen, mistet bevisstheten og pådro seg personskader.

Retten fant det også bevist at 18-åringen umiddelbart kjørte fra stedet uten å hjelpe fornærmede.

«Han har ikke hatt noen annen forklaring på hvorfor han deretter dro fra stedet uten å hjelpe fornærmede enn at han var i en sjokktilstand og at han ikke tenkte klart», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten kom til at han hadde satt fornærmede i en hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse som følge av sin uaktsomme handling.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for å ført vannscooteren uten å ha gyldig båtførerbevis.

I formildende retning la retten vekt på at 18-åringen tilsto forholdene i første politiavhør.

Det ble også lagt vekt på at han var 17 år og ni måneder da ulykken fant sted og som en følge av det kom retten til at straffen på 30 dagers fengsel i helhet skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i bot og henholdsvis 4121 kroner og 25.000 kroner i erstatning og oppreisningserstatning til fornærmede.

