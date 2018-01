Roganytt

En 24 år gammel mann fra Madla er dømt for å ikke ha møtt til soning.

Rettssaken for dette fant sted den 9. januar i år og det hører med til historien at han heller ikke møtte til denne.

Haugaland tingrett kom til at saken likevel skulle fremmes.

27. januar i fjor ble han dømt til 45 dagers fengsel i Stavanger tingrett.

Ba om utsettelse

5. mai ble han innkalt til soning ved Sandeid fengsel den 27. juni i fjor.

Kriminalomsorgen forsøkte å ringe 24-åringen den 22. juni, da de ikke hadde hørt noe fra ham i anledning innkallingen.

Den 27. juni, dagen da soningen skulle starte ringte han imidlertid til fengselet og ba om en kort utsettelse av soningen.

Han fikk ikke dette og forsikret at han ville møte opp noe senere på dagen.

Det gjorde han ikke, noe som førte til at han ble etterlyst og anmeldt.

Avhørt

28. august i fjor ble 24-åringen avhørt av politiet.

Da forklarte han at han var godt i gang med jobb, da han ble innkalt til soning, og at det var vanskelig for ham å reise.

Han forklarte også at reisen til fengselet var vanskelig for å få gjennomført da han ikke hadde penger.

24-åringen ønsket heller ikke å reise ifra samboeren sin og at han hadde en oppfatning av at ingenting ville skje hvis han ikke møtte til soning, ut over at denne ble utsatt for hans del.

Det viste seg ikke å være tilfelle.

Haugaland tingrett bestemte at han nå må sone ytterligere syv dager i fengsel og at han må betale 1000 kroner i saksomkostninger.

