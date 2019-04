Far brakk lårbeinet på to måneder gammel sønn

Da saken i fjor høst gikk i Stavanger tingrett ble 28-åringen dømt til fengsel i ett år for vold mot den to måneder gamle sønnen.

Dommen ble anket og saken har nylig blitt behandlet av Gulating lagmannsrett. Hendelsen fant sted i parets bolig den 9. oktober 2017. Ifølge tiltalen skal han da ha brukket lårbeinet på sin to måneder gamle sønn.

Ifølge 28-åringen hadde han gitt sønnen mat og han løftet han opp for å rape, noe som førte til at babyen gulpet på seg selv og faren. Han la babyen foran seg på sengen for å skifte bleie på ham.

Ifølge 28-åringen glapp han den ene foten slik at den falt ned på sengen. Han forklarte også at holdt igjen i den andre foten og hørte en knekkelyd rundt babyens hofte. Babyen begynte umiddelbart å gråte og da han la ned den andre foten hørte han en ny knekkelyd.

28-åringen ringte til samboeren. Da hun kom hjem ringte han til AMK som kjørte babyen og samboeren til Stavanger Universitetssykehus. Her ble det konstatert brudd i venstre lårbein. På grunn av mistanke om vold kontaktet sykehuset politiet. 28-åringen ble pågrepet samme dag og var varetektsfengslet i 27 dager.

Sliten

Også lagmannsretten kom til at den ikke kunne legge forklaringen til 28-åringen til grunn og fant det bevist at han hadde brukt fysisk makt ut over det nødvendige da han skulle skifte bleien, og at maktanvendelsen medførte beinbruddet – og at dette i straffelovens forstand er å anse som vold.

Retten la også vekt på flere andre faktorer. Blant annet at han var sliten, at han hadde jobbet mye forut for hendelsen og at han kom hjem fra jobb bare to timer før barnets mor skulle på jobb. Retten viste også til en sms-utveksling mellom 28-åringen og samboeren noen uker før voldsepisoden.

Der skrev han blant annet at han kommer «til å kvele den ungen».

Da samboeren svarte ham irettesettende på denne skrev han at «han ikke klarte denne babyen når den skrek så voldsomt, at de måtte gi vekk babyen til noen som kunne ta vare på ham, for han klarte det ikke».

Retten kom til at denne sms-utvekslingen var egnet til å vise 28-åringens frustrasjon.

Grovt uaktsom

Retten kom også til at han ikke har ønsket å gjøre fornærmede noe vondt, men at han hadde brukt unødig makt i forbindelse med lårbeinsbruddet og at han har vært grovt uaktsom.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i fem måneder og betale sønnen 40.000 kroner i oppreisningserstatning.

Odd Rune Torstrup, 28-åringens forsvarer, sier til RA at han er tilfreds med at straffen er mer enn halvert i forhold til tingrettens dom og at selve skaden ble ansett forøvet ved uaktsomhet og ikke med forsett.

– Vi vil likevel vurdere om et er grunnlag for videre anke til Høyesterett da min klient på det sterkeste bestrider at dette var noe annet enn et normalt bleieskift som uvisst av hvilken årsak endte opp i at barnet ble skadet, sier Torstrup til RA.

