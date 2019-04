Dømt for å snike forbi rushtidskøen

I august i fjor kom 47-åringen kjørende gjennom Hillevågstunnelen, holdt høyre kjørefelt og kjørte sørover på Hillevågsveien. Altså mot avkjøringen til Kilden. Han fortsatte å holde høyre felt etter å ha passert avkjøringen ved Elixia. Der blir høyre felt til kollektivfelt frem til man passerer Esso. Her tok 47-åringen til høyre, inn mot Kilden.

47-åringen erkjente seg ikke skyldig i Stavanger tingrett. Hans forklaring var at det var lite trafikk på stedet og at han hele tiden kjørte i venstre felt, og aldri i kollektivfeltet.

Det er en derimot en politipatrulje som kjørt bak 47-åringen uenige i. Den ene politibetjenten fra patruljen forklarte for retten at det stod tett rushtrafikk i venstre felt i sørgående retning på Hillevågsveien, mens 47-årigens bil ble observert kjørende i høyre felt.

Etter å ha gått gjennom bevisene har retten konkludert med at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at 47-åringen kjørte i kollektivfeltet for å unngå rushtidskøen på Hillevågsveien. Resultatet ble en bot på 6600,- kroner, i tillegg må 47-åringen betale saksomkostninger på 3000,- kroner.

