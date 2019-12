Dette skjedde i natt: Krangling og knuffing

Klokken 00.34 natt til fredag kom politiet til et utested på Skagenkaien etter at to stykker hadde knuffet inne på utestedet.

Politiet fikk kontroll på begge, og meldte at de opprettet sak på forholdet.

Kort tid etter kom kontrabeskjeden:

– Politiet oppretter ikke sak likevel, kom frem at begge parter har vært like gode. Begge bortvist, melder politiet, og opplyser samtidig at de to personene er 49 og 35 år gamle.

Misfornøyd mann

Litt senere på kvelden, klokken 02.47 sendte politiet en mann hjem fra byen.

– Mann (53) var misfornøyd med at han ikke fikk de siste 13 minuttene med alkoholservering på et utested. Sendt i marsj hjem, skriver politiet på Twitter.

Klokken 01.52 meldte Sør-Vest politidistrikt at to syklister hadde kollidert like ved Hummeren hotell.

– Er kun en syklist som er skadet. Kan se ut som en syklist som har ramlet og slått hodet i fortauskanten. Person blir tatt med i ambulanse, blør fra et kutt i hodet, skriver politiet.

Dette skjedde ellers i natt:

* Haugesund, klokken 23.52: Politiet er på et et utested i Smedasundet i forbindelse med at en gjest er kranglete. Kontroll.

* Stavanger, klokken 00.13: 18-åring bortvist fra utested i sentrum grunnet dårlig oppførsel. Gikk fra stedet.

* Stavanger klokken 00.43: En mann (18) bortvist fra utested på Skagenkaien etter å ha vært involvert i knuffing.

* Haugesund, klokken 00.58: To stykker bortvist fra sentrum grunnet beruselse og oppførsel. 19 og 20 år.

* Haugesund, klokken 01.27: Kvinne (18) bortvist fra indre kai grunnet beruselse og oppførsel.

* Ølen, klokken 01.09: Politipatrulje kom over en bil som sto forlatt delvis ute av veibanen i Dreganesvegen. Etter en stund kom fører til stedet, er beruset. Politiet oppretter sak. Førerkort er beslaglagt.

* Haugesund: Flere som krangler ved nattåpent spisested i Haraldsgata. Politiet til stedet for å forebygge. Politiet har kontroll på stedet, noterer personalia på flere som har opptrådt aggressivt.

* Haugesund, klokken 02.11: Politipatrulje kom over flere personer som klatret opp på en båt i havna. To personer på 22 og 24 år bortvist fra sentrum.

* Stavanger: Mann (24) bortvist fra sentrum etter å ha kranglet med vektere på utested ved Skagenkaien.

* Haugesund, klokken 03.26: Ordensforstyrrelse på spisested, skal være to som har sloss etter å ha kranglet om hvem som skulle hente servietter til maten som ble fortært. Blir ikke opprettet sak, men begge involverte bortvises fra sentrum. 21 og 33 år.

* Haugesund, klokken 03.47: Melder våknet av at to ruter ble knust i huset. Politiet er på stedet. Forholdet har skjedd i Styrmannsvegen. Politiet har søkt etter gjerningsperson med hund uten resultat, det blir opprettet sak.