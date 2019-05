«Verdens sykkelelite prioriterer ikke Stavanger»

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter spekulasjoner og håp om stjernedryss prioriterer verdens beste nok en gang bort Stavanger. Foran fredagens Hammer-start har det blitt spekulert i at Hammer skulle få ut sitt potensial og få verdens beste syklister til byen.

Det har blitt skrevet om Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Greg van Avermaet og Geraint Thomas. Men i år som de fleste tidligere år er Alexander Kristoff det største trekkplasteret for et ritt i Stavanger.

Mange vil hevde at Kristoff som sykler på hjemmebane alltid vil være et trekkplaster, og det stemmer til en viss grad. UAE-rytteren hører absolutt til i verdenstoppen av sprintere, som kommer til Stavanger med et ganske skarpt felt.

Dylan Groenewegen og Sam Bennett er de to spurterne med flest etappeseire så langt i år, og vil gi Kristoff hard kamp om poengene på lørdagens spurtdag i Vågen. En dag som nok vil trekke mange skuelystne, siden de nå ikke bare får én målgang med Kristoff og co. som tidligere, men nå passeres Vågen hele ti ganger.

Det er et godt trekk av arrangørene. I fjor var start og mål for det meste på Stavanger Forum, noe som gjorde at det ble ganske tynt publikumsoppmøte. I år er det «Grisabakken» og Vågen som er målgang på de første to etappene, og med Tour des Fjords i minne er nok det bedre tilrettelagt for flere skuelystne.

Det betinger imidlertid at publikum faktisk ønsker å se på sykkel, og at konseptet ikke blir for innviklet. Jeg kjøper ikke argumentet med at folk ikke kommer fordi de ikke skjønner hva som skjer. Ønsker du å holde deg oppdatert er det enkelt nok å sette deg inn i systemet og holde deg oppdatert på hva som skjer underveis.

Det spørs om årets startfelt er nok til å tenne interessen blant dem som bare ser sykkel de dagene verdens beste er med. De som bare ser Paris-Roubaix, VM og sover litt på sofaen underveis på Tour-etappene.

De som ikke kjenner til Kragh-Andersen brødrene, Moreno Hofland, Yves Lampaert, Remco Evenepoel, Tim Wellens og Nikias Arndt. At Michael Albasini var med på vinnerlaget i fjor og kommer tilbake i år, får det neppe til å rykke i rockefoten.

At Alexander Kristoff har med seg et norsk stjernefelt med Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Sondre Holst Enger, Carl Fredrik Hagen, Amund Grøndahl Jensen, Kristoffer Halvorsen og Sindre Lunke i tillegg til de to gamle Coop-kjenningene August Jensen og Krister Hagen er ikke nok.

Er du sykkelinteressert fra før blir helgens Hammer Stavanger brillefint, men det er nok heller ikke i år de store stjernene på start til å lokke vanlige folk ut. Sykkelstjernene som kommer skal man ikke kimse ad, men det blir feil å si at verdenseliten prioriterer Stavanger. Nå er ikke det noe særskilt fenomen, siden startlistene i Limbourg og Hong Kong som arrangerer de to andre Hammer-rittene i serien heller ikke har spesielt mye sterkere startfelt enn det som kommer til Stavanger.

Stjernene kan komme, gitt tid og riktig utvikling både på konsept og ritt, men i år som i fjor prioriterer ikke verdens sykkelelite Stavanger. Det er viktig å tenke på at Hammer-serien som konsept er nytt, både for publikum, men også for syklistene. Selv om syklistenes egen interesseorganisasjon er med på å arrangere rittet, så må det få tid til å sette seg og ryktet om arrangementene og prestisjen med å vinne må spre seg innad i sykkelmiljøet.

Konkurransen med Grand Tour-rittet Giro d'Italia er umulig å vinne, så der vil du alltid «miste» mange toppsyklister. Men som den preliminære startlisten antydet, så er det mange av verdens beste syklister som heller ikke prioriterer å kjøre Italia rundt. Noen av dem kjører i stedet California rundt, mens andre prioriterer trening og hvile inn mot årets største sykkelritt, Tour de France.

Slik vil det alltid være, men det er likevel som rittdirektør Roy Hegreberg sier Skandinavias sterkeste sykkelfelt. Det er sterkt nok i seg selv, men for oss som drømmer kunne det vært så mye bedre.

