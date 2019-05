Ville annonsere planer i år – Hammers kvinneritt ryker

Følg RA Sporten på Facebook !

I starten av mai fikk Roy Hegreberg den tøffe beskjeden om at hans sykkelritt igjen fikk én million mindre i offentlig støtte enn de forventet, noe rittdirektøren naturlig nok var skuffet over.

I stedet for å gi Hammer Stavanger og Tour des Fjords-rittene det de hadde søkt om, valgte minister Trine Skei Grande å gi de ekstra pengene til Ladies Tour of Norway med bakgrunnen i at hun ville satse på kvinneritt. Som er paradoksalt, da Hegreberg sier at den millionen skulle gå mot å arrangere et Hammer Stavanger for kvinner.

– Det var helt klar et skår i gleden foran årets arrangement. Vi har vært i diskusjoner om å arrangere et Hammer-ritt for kvinner, og vi hadde lyst til å gå ut med de planene under arrangementet i år at vi skulle arrangere et dameritt neste år, sier Hegreberg og fortsetter:

– For å få det til er vi nødt til å ha en økonomi som tillater det, og slik situasjonen har blitt nå har vi ikke økonomiske muskler til å søke om å få arrangere det allerede neste år. Det er veldig synd, da det er noe vi har jobbet hardt for å få til, sier Hegreberg.

LES OGSÅ: Verdens beste, verdensmestere og Tour-vinner

Vil fortsatt jobbe for kvinneritt

Drømmen om å arrangere et kvinneritt har Hegreberg og Tour des Fjords-organisasjonen hatt i flere år, både gjennom Tour des Fjords og nå under Hammer-paraplyen.

– Kvinnesykling er helt klart voksende, og med Susanne Andersen som det store trekkplasteret er det en drøm vi har hatt lenge. Susanne kjører også for Sunweb, som er medlem av sykkelagenes egen interesseorganisasjon Velon, som sørger for at de hadde stilt til start hvis vi kunne fått arrangert et Hammer Stavanger for kvinnene, sier Hegreberg.

Selv om det ikke ser ut til at de klarer å få realisert drømmen om et kvinneritt neste år heller, gir han ikke opp.

– Etter at vi fikk beskjeden om millionkutt er det flere politikere fra Stavanger som har engasjert seg i saken, for å sikre at vi får de pengene som skal til. Det er få kommuner som har gjort en like stor innsats for å fremme sykling de siste ti årene som Stavanger, så at vi skal bli så til de grader skjevfordelt som vi blir nå er veldig spesielt, sier Hegreberg som også peker på at Stavanger sammen med Sandnes, Sola og Randaberg har finansiert byggingen av en velodrom som kommer hele Norges sykkelmiljø til gode.

LES OGSÅ: Hammer legger målgang tilbake til Vågen