Verdens beste, verdensmestere og Tour-vinner

Selv om det ikke eksisterer en offisiell startliste ennå, har sykkelnettstedet Procyclingstats lagt ut en foreløpig startliste som inkluderer de rytterne som ikke har andre ritt på programmet 24. – 26. mai da Hammer Stavanger arrangeres.

– Vi vet ikke helt hundre prosent sikkert hvem som kommer før dagen før. Da er det lagledermøte og alle skriver inn sine syklister for start dagen etter. Selvsagt har vi dialog med lagene, og noen har vi fått bekreftet at stiller, men ofte vet heller ikke vi om de største stjernene kommer før helt inn mot rittet, forklarer rittdirektør Roy Hegreberg til RA.

– Ikke fått noe bekreftet

Blant navnene på Procyclingstats svært stjernespekkede liste finner vi Julian Alaphilippe, som for tiden er rangert som verdens beste syklist. Trippel verdensmester Peter Sagan står oppført, og det samme gjør den regjerende olympiske mester Greg van Avermaet.

Fjorårets Tour de France-vinne Geraint Thomas er der, samt regjerende europamester Matteo Trentin. I tillegg til Flandern rundt-vinner Alberto Bettiol, Paris-Roubaix-vinner Philippe Gilbert, Michael Matthews, Richie Porte og Dylan Groenewegen.

– Jeg også har sett den listen, og vi krysser selvsagt fingrene for at de kommer. Men det er ikke noe vi har fått bekreftet, og det er ofte sånn at de største stjernene ser an formen og hvordan det passer inn helt inn til rittene starter, sier Hegreberg og fortsetter:

– Peter Sagan kjører for eksempel Tour of California nå, men det gjør også Kristoffer Halvorsen og han skal komme. Det er en rell mulighet for at de kommer, men det skal passe inn med oppkjøringen deres inn mot Tour de France, så vi får krysse fingrene og håpe på det beste, sier Hegreberg.

Best i Skandinavia

Uansett hvem som kommer er Hegreberg overbevist om at det er det beste startfeltet i noe ritt i Skandinavia dette året.

– Det som er genialt med samarbeidet med Velon gjennom Hammer-serien er at vi er garantert 12 World Tour-lag til start, og allerede der er vi bedre enn veldig mange ritt. Der mange ritt søker om å få World Tour-status for å tiltrekke seg de beste rytterne, har vi allerede en avtale på plass med lagene, så for vår del er ikke det så viktig forteller Hegreberg.

Han tror også konseptet bare vil vokse seg større og sterkere gjennom årene som kommer.

– I fjor var det første året Hammer-konseptet ble gjennomført, slik at det både for syklistene og for publikum er mer forståelig og gjenkjennbart nå. Ingen ritt er mer publikumsvennlige, og med de grepene vi har tatt i år og forhåpentligvis fint vær er vi sikre på å skape en ny sykkelfest, sier Hegreberg som håper publikum kjenner sin besøkelsestid.

