Hammer legger målgang tilbake til Vågen

Da Hammer Stavanger ble arrangert for første gang i fjor var start og mål på de fleste etappene ute ved Stavanger Forum på Tjensvoll. Det blir fortsatt den primære basen for rittet, men ellers blir det store endringer for å få mer publikum.

– I år gjennomfører vi alle tre dagene i Stavanger, og vil fortsatt ha Forum som base. Men i motsetning til i fjor vil vi ha målgang på klatreetappen på toppen av Grisabakken, der vi har hatt masse folk tidligere, sier Hegreberg og fortsetter:

– Vi har også valgt å legge målgangen på den andre etappen til Vågen på lørdagen. Det har vi hatt god erfaring med tidligere under Tour des Fjords, og er noe vi håper at vil gjøre at enda flere folk vil komme, sier Hegreberg.

Årets utgave starter fredag 24. mai med en Hammer klatrekonkurranse. Starten er ved Stavanger Forum, mens målgang er på toppen av Grisabakken. Det skal sykles en bakkeløype med ti runder med fem ryttere på hvert lag.

På hver runde deles det ut 100 poeng til laget som er først over toppunktet, også går det ned til 15 poeng for lag nummer ti. I runde 3, 6 og 10 deles det ut doble poeng, og lagene har lov til å bruke fem ryttere til å sykle de ti rundene.

På lørdag 25. mai er det Hammer spurtetappe, med start også i Stavanger Forum. Det skal kjøres en spurtløype ti ganger med målgang og passering Vågen ti ganger. Igjen er det fem ryttere på laget, og poeng som deles ut etter et system som danner bakgrunn både for hvem som vinner etappen og for den avgjørende søndagen.

Søndag 26. mai er det nemlig Hammer jaktstart. Da regnes poengene sammene fra de to første dagene og gjøres om til en tidsdifferanse. De åtte beste lagene stiller i A-finalen, mens de åtte dårligste stiller i B-finalen. Det kjøres en jaktstartløype med start og mål ved Stavanger Forum, og første lag i mål under A-finalen vinner Hammer Stavanger sammenlagt.

