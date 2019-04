Det kan ha væry vanskelig å komme gjennom til 113 fordi mobilnettet i deler av Stavanger var ustabilt fredag. Klokken 17.00 melder SUS på sine hjemmesider at alt skal være i orden.

– Fredag opplevde deler av Stavanger at mobilnettet var ustabilt. Det gjaldt Telia-nettet. Dette er nå løst, står det på sus.no.

Tidligere på dagen sendte Helse Stvanger HF ut denne meldingen:

– Hvis du trenger akutt helsehjelp og er i et område uten dekning, så bruk fasttelefon om mulig eller møt opp direkte. Vi understreker at dette kun gjelder enkelte områder i Stavanger og at nettet ikke er nede, men at det er ustabilt, melder Helse Stavanger HF, og legger til:

– Stavanger universitetssjukehus har satt beredskap og følger situasjonen nøye. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon på sus.no og facebook når det foreligger.

LES OGSÅ: Dødsulykke på E39 etter politijakt