Derfor kan skatteoppgjøret ditt komme senere

Innen 1. april skulle fem millioner skattebetalere ha mottatt skattemeldingen for 2022.

Denne skattemeldingen viser en foreløpig beregning av om du har betalt for mye eller for lite skatt i fjor, og om du får henholdsvis skattepenger tilbakebetalt eller må betale restskatt.

Har du skatt til gode og ønsker å få pengene så fort som mulig inn på konto, må du bare sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer og levere den.

Utbetales med flere måneders forskjell

Skatteetaten opplyser at du kan få skatteoppgjøret tidligere hvis du leverer skattemeldingen før fristen 30. april og har penger til gode. Hvis du er gift, må også ektefellen din levere før fristen og ha skattepenger til gode.

Hvis du ikke leverte før fristen eller har restskatt, får du tidligst skatteoppgjøret i juni. De fleste får skatteoppgjøret i juni, noen får det tidligere, mens andre får det mellom august og november.

Skatteoppgjør blir vanligvis sendt ut på onsdager. Skatteetaten sender ikke ut skatteoppgjør på helligdager, i påskeuken, eller i juli og første halvdel av august.

Disse skatteoppgjørene kommer senere

Noen får altså skatteoppgjøret og pengene de har til gode senere enn andre. Det kan det være flere grunner til.

Ektepar, for eksempel, får skatteoppgjøret først når begge skattemeldingene er ferdigbehandlet. Dersom begge har skatt til gode, sjekker og leverer skattemeldingen så fort de kan, får de trolig skatteoppgjøret tidligere. Men dersom den ene eller begge har restskatt, ikke har levert innen fristen, er næringsdrivende eller har søkt om utsettelse, vil skatteoppgjøret bli forsinket.

Andre som får skatteoppgjøret senere enn andre, er gjerne de som har gjort mange endringer eller lagt til vedlegg. De som blir tatt ut i tilfeldig kontroll av Skatteetaten, må også regne med å ikke bli de første som får skatteoppgjøret. Det samme gjelder de som ikke har oppgitt alle nødvendige opplysninger i skattemeldingen, for eksempel om eiendommer de eier. Dersom du får etterbetaling fra Nav eller andre pensjonsutbetalere, kan også skatteoppgjøret komme senere.

Noen får ikke skattepengene de har til gode

Videre finnes de som ikke får skattepengene de har til gode. Det kan, blant annet, skyldes at du skylder du penger til det offentlige, og at du får såkalt skattemotregning.

Skattepengene kan også være utbetalt til en annen konto enn du forventet, eller de er sendt på utbetalingskort. Du kan logge inn på Skatteetatens nettside og sjekke hvordan de betaler ut til deg.

Og så kan det hende at den foreløpige skattemeldingen viser at du har penger til gode, men at det endelige skatteoppgjøret viser at du ikke har betalt for mye i skatt i fjor. Da får du heller ikke skattepenger tilbakebetalt.

Unngå rentesmell

Dersom du får restskatt, bør du om mulig betale denne innen 31. mai. Da slipper du nemlig å betale renter.

I den foreløpige skattemeldingen står det hvor mye du eventuelt må betale i restskatt, og om du betaler umiddelbart er det beløpet uten renter du skal føre inn i nettbanken, sammen med kontonummeret og KID-nummeret som også står i oppsummeringen av skattemeldingen når du har sjekket og levert den.

