Skattemelding for næringsdrivende: − Mange er redde for å gjøre feil

Cathrine Lanne jobber i full stilling som lektor på Revheim ungdomsskole. I tillegg driver hun aksjeselskapene Showakademiet og Trenerunionen, og har et enkeltpersonforetak der hun leier seg selv ut som konsulent, foredragsholder og trener. Dette er altså en dame med mange jern i ilden.

− Jeg får skattemelding for næringsdrivende, og den har jeg fylt ut helt på egen hånd hvert år, sier Lanne til Rogalands Avis.

− Mitt inntrykk er at de fleste jeg kjenner som har AS eller enkeltpersonforetak får hjelp fra regnskapsfører til å fylle ut skattemeldingen. Mange er redde for å gjøre feil, men jeg tror at det er mye lærdom i å prøve selv. Ingen som kjenner meg ville nok trodd jeg gjorde det selv, for jeg kan framstå som et «rotehode», men jeg får det til, og jeg har aldri bitt bøtelagt for at jeg ikke har gjort noe riktig, sier hun videre.

Cathrine Lanne fyller ut skattemeldingen for næringsdrivende på egen hånd, selv om hun vet at mange i hennes situasjon får hjelp fra regnskapsfører. (privat)

Sparer titusener

Lanne tror altså at mange selvstendig næringsdrivende kjøper hjelp fra eksterne til å kontrollere og fylle ut skattemeldingen uten å ha prøvd selv. I de tilfellene, er regnskapsfører en del av det faste budsjettet til firmaet.

− Ut fra størrelsen på mine firma går det helt greit for meg å fylle ut skattemeldingen selv. Jeg har forholdsvis enkle regnskap og omsetter ikke for mange millioner, sier hun, og fortsetter:

− Dersom jeg skulle hatt regnskapsfører til å hjelpe meg med skattemeldingen, ville det kostet meg cirka 10.000 kroner i året.

Bruker én arbeidsdag: − Dobbeltsjekker alltid

Hva synes du er vanskeligst med skattemeldingen?

− Det kan være utfordrende og tidkrevende å føre postene riktig sted. Jeg må finne de rette næringskodene og postene, og det er ikke alltid lett å finne de rette kodeordene, svarer Lanne.

Hun understreker likevel at Skatteetaten er gode på å skrive forklaringer, samt at det digitale regnskapsprogrammet Fiken som hun bruker, er oversiktlig og bra. I regnskapsprogrammet ligger alle inngående og utgående fakturaer i mapper, og da kan hun sitte og bla seg gjennom de når hun fyller ut skattemeldingen.

− Dersom jeg er usikker, googler jeg meg fram til svaret. Ofte er det Skatteetaten og Fiken som er stedet jeg finner svarene jeg trenger. I tillegg er svogeren min økonom, så jeg spør alltid ham om en «second opinion», sier Lanne.

− Jeg pleier å bruke en arbeidsdag på å fylle ut skattemeldingen, så tar jeg den fram igjen et par dager etterpå for å dobbeltsjekke før jeg sender inn. For meg er det godt å få litt avstand og rydde opp i hodet før jeg sjekker den for andre gang, sier hun videre.

Nå kommer skattemeldingen

Tirsdag 14. mars starter Skatteetaten å sende ut skattemeldingene for 2022, både digitalt og på papir. Innen 31. mars skal totalt fem millioner skattytere ha mottatt skattemeldingen.

Og selv om den er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Alle har nemlig plikt til å sjekke at tallene stemmer.

Fristen for å levere skattemeldingen med eventuelle endringer er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende.

Ny skattemelding for næringsdrivende

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, forteller at en av de viktigste nyhetene i år er at mange selskap kan bruke den nye skattemeldingen for næringsdrivende.

− Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen. Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen, sier Tvetenstrand til RA.

Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand. (Kristian Skalland Moen)

På Skatteetatens nettside finner du mer informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende, enten du har AS eller enkeltpersonforetak.

Skatteetaten skriver at det de nå gjør, forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Fram til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt − og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger, skriver etaten.

