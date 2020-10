Jakob Ingebrigtsen ble hedret

Følg RA Sporten på Facebook !

Jakob Ingebrigtsen fra Lura i Sandnes ble tildelt «Friidrettens Venners prestasjonspris» for 2020.

I pressemeldingen oppgis følgende begrunnelse:

Jakob Ingebrigtsen har i 2020 satt to europeiske rekorder, og løpt seg inn på tidenes topp ti-statistikk

på 1.500, 2.000, og 3.000 meter. Under Diamond League-stevnet i Monaco løp Jakob på 3:28,68 på

1.500 meter, hvor han ble første nordmann under 3:30. I tillegg til ny europeisk rekord for senior var

dette også ny verdensrekord for U20. Som 19-åring har han altså allerede løpt han seg inn i

historiebøkene som en av verdens beste løpere. Det savner sidestykke i norsk friidrett.

Prisen ble delt ut onsdag den 14. oktober 2020 under Friidrettsforbundets markeds- og mediadager i Oslo.

