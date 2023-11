Returnerer med gullhjelm mot Oilers

Med 13 poeng på 15 kamper er Madla-karen Vegard Faret (26) blitt Lørenskogs beste poengplukker så langt i toppserien EHL. Den bratte økningen i poengproduksjonen har heller ikke gått ut over det defensive spillet. Han er nemlig en av svært få Lørenskog-spillere som ikke står med minus i den ofte brukte pluss/minus-statistikken.

For 26-åringen blir returen til DNB Arena med gullhjelm et høydepunkt. Foran familie, venner, tidligere lagkamerater og supporterne han i fjor spilte for får Faret gått med et synlig bevis på at klubbskiftet så langt har vært en suksess.

– Hadde du sett det for deg?

– Egentlig ikke, selv om jeg var nærme sist også. Jeg synes det er ekstra kult at vi er to Stavanger-gutter som har gullhjelmen på, sier Faret til RA – og viser til at Mathias Trettenes er Oilers’ beste poengplukker.

To Stavanger-folk i Lørenskog

Selv om Faret er tydelig på at det å ikke tenke for mye på produksjon har vært en avgjørende faktor for å løfte produksjonen til nye høyder, er det noe med å komme tilbake med den pondusen det medfører å ha gullhjelmen på hodet.

Forrige sesong hadde han til sammenligning fire målpoeng på 40 seriekamper. Økningen og utviklingen har vært stor. Det er også endringen i rollen hans.

Faret forlot Stavanger og Oilers i sommer, og var mot slutten av forrige sesong på utlån til Ringerike Panthers sammen med daværende Oilers-back Noah Bergesen Aarthun – også han fra Stavanger.

Noah Bergesen Aarthun fikk A-lagskontrakt med Oilers før forrige sesong. Nå er han i Lørenskog sammen med Vegard Faret. (Kristoffer Knutsen)

Duoen ble begge Lørenskog-spillere i sommer, og det har ifølge Faret vært avgjørende. De spiller mange minutter per kamp, langt mer enn de er vant til fra tiden i Oilers.

I tillegg er det noe med kjemien mellom dem.

– Det betyr mye, og gjorde det i Ringerike også. Vi kjenner hverandre godt. Av og til er det enkleste best, og vi kjenner hverandre såpass godt at spillet sitter når vi er på isen sammen, sier han.

Vil spille ishockey på fulltid

Det har vært med på å hjelpe ham å nå målet om å bli en bedre og mer allsidig spiller.

– Hva er egentlig målet ditt nå?

– Å komme så langt som mulig, sier Faret.

Etter seks sesonger i USA med juniorhockey i serien WSHL og universitetshockey for Lindenwood University er han i gang med den andre sesongen som profesjonell. Selv ishockeyen ikke lenger er en kostnad for Faret blir det ikke lagt penger til sides av det opplegget han driver med nå. Det å spille profesjonelt er ikke synonymt med å tjene nok penger til livets opphold.

I norsk ishockey er det sjeldent at lag har økonomi til en helprofesjonell hverdag, slik det for eksempel er i Oilers med treninger på dagtid og nok tid til å hvile.

En stor andel av spillerne i EHL må enten basere seg økonomisk på studielån, foreldre eller jobb ved siden av for å sikre livets mest nødvendige utgifter.

Der er Farets neste mål. Han drømmer om å livnære seg 100 prosent som ishockeyspiller.

– Jeg vil fortsatt bli bedre, og har lyst å leve av det. Et greit liv, rett og slett, sier Faret.

Det er altså ikke den store glamouren eller de feteste lønningene han drømmer om. Kun en mulighet til å spille ishockey på fulltid uten å være nødt å jobbe ved siden av.

For å få til det i framtiden hjelper prestasjonene i Lørenskog godt på. 26-åringen har kontrakt med det nyopprykkede EHL-laget ut sesongen, og står fritt til å signere med hvem han ønsker for neste sesong.

Oilers-Lørenskog har første dropp torsdag klokken 18.00 i DNB Arena, og kan følges direkte hos RA.

