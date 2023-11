Dette sier Higson om Oilers’ sesongstart

I nesten 19 år har Pål Haukali Higson ledet Oilers, og de siste 14 årene har nærmest vært som et eventyr med kongepokaler, seriemesterskap og europeiske triumfer. Før denne sesongen ble det større endringer enn det har vært i DNB Arenas elleve år lange historie. Higson har skiftet ut den amerikanske suksesstreneren Todd Bjorkstrand med den lokale treneren Anders Gjøse.

Riktignok har Gjøse bodd halve livet borte fra Stavanger-regionen, og han ledet Storhamar til NM-sølv i 2022. 38-åringen har tatt fatt på oppgaven med å innføre et nytt regime i Stavanger. Mer offensiv ishockey. Et intenst lag. Mer underholdende.

Etter en tredel av kampene i EHL ligger Oilers på tredjeplass med 34 poeng. Den poengfangsten forteller sportsdirektør Pål Haukali Higson han ville tatt noen i hånden på om det var et tilbud før seriestart.

– Vi har fått det vi har fortjent. Det har verken vært flyt eller uflyt, sier Higson til RA.

Comet-tapet og evaluering

Nå er det langt mer som ligger bak resultatene enn bare mål. Prestasjonene, målsjansene motstanderne skaper, Oilers’ spill med pucken og individuelle prestasjoner er bare noen av elementene sportsdirektøren bruker når han setter seg ned for å måle hvor Oilers står. Det er heller ikke enkeltkamper, som for eksempel tapet mot Comet, som styrer hans evaluering.

– Men slike prestasjoner kan vi selvsagt ikke være bekjent av. Vi må sørge for at vi er solide nok, både mentalt og spillemessig, til at vi unngår slike blemmer, sier Higson.

Det var lite å juble for på Oilers-benken i 2-1-tapet mot Comet. (Espen Vevle)

Det er et annet element som spiller inn i evalueringen som de er alene om i EHL: Deltakelse i Champions Hockey League.

Fra de fleste idretter er det et kjent fenomen at lag som spiller i internasjonale turneringer får tilpasningsvansker i hjemlig liga. Oilers har ikke vært et unntak fra den regelen. Det er også noe Higson tar hensyn til.

– Jeg har alltid sagt at vi kun må jobbe med å henge med i starten når vi deltar i CHL. Hvis vi henger med til novemberpausen har vi et godt utgangspunkt. Det har vi klart, slår han fast.

Det ble fire poeng i CHL for Oilers etter straffetap mot Växjö Lakers og borteseier mot Bolzano. Etter 18. oktober har det kun vært EHL på programmet for Gjøses menn.

Jeg hadde kanskje trodd det skulle vært større utfordringer i starten enn det har vært. — Pål Haukali Higson

Oilers-skader og utlån

Tett kampprogram med mye reising er langt fra glamorøst, og setter sitt preg på spillerstallen. Derfor har de vært på den sikre siden med å ha en stor stall å velge fra.

Er det én ting Higson vet er det at skadene kommer i løpet av sesongen. Derfor har de 25 utespillere på kontrakt, selv om kun 20 av dem kan delta i hver kamp. I siste hjemmekamp før landslagspausen ble den 25. utespilleren brukt da junioren Philip Mønnich Hagen debuterte.

Det har vært nok av folk på tribunen med skader, så det har ikke vært aktuelt med noen nye utlån ennå. Sportsdirektøren vil likevel ikke utelukke at det skjer noe etter novemberpausen når flere spillere forventes tilbake. Nicolai Bryhnisveen, Patrick Elvsveen og Tommy Kristiansen kan være spilleklare allerede mot Lørenskog 16. november. Simon Bourque vurderes uke til uke.

– Da kan det bli aktuelt med utlån. Nå er kampprogrammet litt annerledes de neste månedene fram mot sluttspillet, sier Higson.

Tommy Kristiansen er omsider tilbake for Oilers etter landslagspausen. (Kristoffer Knutsen)

Foreløpig er det kun backen Thomas Higson, sportsdirektørens sønn, som har vært utlånt. Han spilte for Comet i september og fikk seg en fin start på sesongen med mye istid og tillit.

Higson senior forteller at den individuelle utviklingen naturligvis spiller inn i valgene som skal tas gjennom sesongen.

Laget består også av flere utlendinger, og noen av dem er helt nye for sesongen. Canadieren Tristin Langan og amerikaneren Cliff Watson er i Europa for første gang, mens canadiske Simon Bourque valgte å fortsette Europa-eventyret i DNB Arena etter ett år i Frankrike og to i Østerrike.

Den trioen har, sammen med de norske nykommerne Mathias Trettenes, Sondre Bjerke, Patrick Elvsveen og Martin Gran, vist seg som de Oilers trodde de hadde hentet.

– Vi visste hva vi fikk i dem. Jeg føler alle er og har vist den spillertypen. Innenfor det har alle hatt gode perioder og litt tyngre dager. I sum synes jeg laget vårt ser ut som det vi har satt sammen, sier Higson.

Forsterkningsjakt på pause

Komponeringen av laget gjør også at han ikke har begynt å se seg om etter forsterkninger ennå. Oilers har én ledig plass på importkvoten, men arbeidet med det drøyes lengst mulig.

Noe av grunnen til det er alle usikkerhetsmomentene. Blir for eksempel en norsk spiller skadet vil den være vanskelig å erstatte med en ny norsk spiller, og da er det greit for klubben å fortsatt ha muligheten.

– Sånn situasjonen er nå blir det ikke gjort noe før jul, sier Higson.

Spillet på isen har endret seg en del fra de foregående sesongene. Fra å være et sterkt strukturert lag med en defensiv tilnærming har det blitt et ønske å spille mer offensiv ishockey. På de første 15 kampene har Oilers kun sluppet inn 20 mål.

– Det er spesielt at det skjer når vi har gått fra et klart defensivt tankesett, til et mer offensivt, søkende spill, sier Higson.

Oilers-trener Anders Gjøse har ledet laget i 15 seriekamper. (Kristoffer Knutsen)

Balansen i spillet har de ikke funnet ut av ennå. Det blir mange pucktap i løpet av en kamp. Sportsdirektøren mener likevel det ikke fører til flere målsjanser mot dem.

– Det gjør at vi gir bort mer momentum i kampene, ikke målsjanser. Vi er litt for upresise i pasningsspillet, sier han – og slår fast:

– Jeg hadde kanskje trodd det skulle vært større utfordringer i starten enn det har vært.

Spillerne og trenernes innstilling hadde han ikke fryktet det ville blitt utfordringer med.

– Samtidig er det en erkjennelse at vi ennå holder på med å finne balansen.

Den har de 30 kamper på å vise at de finner.

Opp til serieleder Storhamar er det 7 poeng med én kamp mindre spilt, mens Vålerenga er fem poeng foran Oilers.

Første dropp etter pausen er mot Lørenskog 16. november. Fram til det skal Oilers gjøre sine forberedelser i DNB Arena for å finne balansen i spillet.