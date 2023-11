Live: Følg Oilers mot Lørenskog direkte her

Det blir også Tommy Kristiansens seriedebut for sesongen. Sarpingen har vært på sidelinjen siden begynnelsen av september med et brukket skulderblad. Nå er skaden leget og han er klar for å spille EHL-kamp for første gang etter liganavnet kom.

Onsdag trente samtlige Oilers-spillere, så trener Anders Gjøse kan velge og vrake blant dem for å finne de 22 han mener er best skikket til å slå Lørenskog. Der spiller to Stavanger-gutter: Noah Bergesen Aarthun og Vegard Faret. Sistnevnte har hatt en eventyrlig sesong så langt etter overgangen fra DNB Arena, og returnerer med gullhjelmen på. Det gjør at begge lagene har Stavanger-gutter med gull på hodet, ettersom Mathias Trettenes er Oilers’ beste poengplukker.

Oilers jakter naturligvis revansj etter 2-1-tapet mot bunnlaget Comet i siste kamp før landslagspausen.

