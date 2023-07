Balcers til Sveits med en drøm: Vil tilbake til NHL

Rudolfs Balcers gikk på is med Stavanger Oilers denne uken for å gjøre de siste forberedelsene før han forlater byen for den kommende sesongen. Fra solfylte Florida flyttes ishockeysesongen til den sveitsiske storbyen Zürich og NL-klubben ZSC Lions.

Selv om 26-åringen hadde NHL-kontrakt i fjor var det omstendigheter som gjorde det både tøft og vanskelig for den Stavanger-bosatte latvieren. Han ble først kjøpt ut av kontakten med San Jose Sharks. Deretter signerte den tidligere Oilers-spilleren med Florida Panthers, før Tampa Bay Lightning plukket ham opp.

Ikke nok med det. Vingen ble flyttet ned på farmerlaget til Lightning i AHL, Syracuse Crunch, etter en skade kort tid etter overgangen til Floridas vestkyst. Dermed ble det flytting 2040 kilometer midt i sesongen.

Slik sesongen ble er det naturligvis en revansjelysten Balcers som drar til Zürich for å vise seg fram.

– Er NHL-eventyret over, eller skal du tilbake?

– Det er målet å komme tilbake til NHL. Jeg ville ikke forlate USA egentlig. I fjor ble det slitsomt med mye flytting og sånn. I sommer var det ingen tegn til at noen i USA ville signere meg på énveiskontrakt (avtale som gir like lønnsvilkår i NHL og AHL, journ.anm.), og da ville jeg spille nærmere hjemme. Sveits dukket opp, og har en bra liga når målet mitt er å komme meg tilbake, sier Balcers til RA – og legger til:

– Jeg skal finne gleden med hockey igjen.

Det var spesielt for meg å oppleve VM-bronsen etter den sesongen jeg gikk gjennom. — Rudolfs Balcers

Rudolfs Balcers (nr. 21) i duell mot tidligere lagkompis Mathias Trettenes da Norge møtte Latvia i ishockey-VM. (INTS KALNINS/Reuters)

Tung sesong endte med VM-medalje og jubel i Riga

Den tunge veien fra et glamorøst liv i NHL til det mange vil beskrive som et «hundeliv» i AHL var i stor grad med på å definere Balcers’ sesong.

– Det er lett å si at man ikke bryr seg, men man gjør jo det. Det er en påkjenning på kroppen og hodet, men jeg prøvde å se det positive i ting, sier han.

Han understreker at penger ikke var en faktor for ham med det å bli sendt ned. Kontrakten var énveis.

26-åringen beskriver det likevel som en tøff sesong. Da sesongen var over sto han overfor et viktig valg. Blant spillere i de nordamerikanske ligaene er det nemlig ikke gitt at de stiller opp i VM for hjemlandet.

Den latviske landslagsledelsen holdt kontakten med Balcers, og han bestemte seg for å bli med til VM på hjemmeis. Det endte med historiens første latviske VM-medalje i ishockey.

– Det er ganske sykt å tenke på. Spillere har alltid snakket om medalje, og at «nå er vi klare». I år klaffet alt perfekt med VM hjemme og et godt lag. Vi hadde troen og en god følelse lenge, sier Balcers.

Det latviske landslaget opplevde stor suksess i VM på hjemmebane. (GINTS IVUSKANS/AFP)

Jubelscenene fra Rigas gater gikk verden over. Den ellers så rolige Balcers byr på når det er snakk om VM-feiringen og reaksjonene.

En utopisk hendelse for alle de involverte.

– 29. mai er blitt rød dag i Latvia, sier Balcers.

Stavanger er hjemme – Oilers-retur?

VM-medaljen sørget for at sesongen likevel ikke ble noen krise.

– Det var spesielt for meg å oppleve VM-bronsen etter den sesongen jeg gikk gjennom. Jeg er glad for at jeg dro, sier han.

Etter feiringen hadde lagt seg dro han «hjem». Stavanger er blitt det naturlige hjemstedet for 26-åringen ti år etter han flyttet til byen for første gang.

Han framstår som delt mellom å være latvisk og norsk. Dialekten er det ikke noe å si på, selv om norske journalister gjerne starter med å stille spørsmål på engelsk.

– Jeg flyttet til Norge da jeg var 14 år, så jeg er delt, slår Balcers fast.

Og en retur til Oilers i framtiden er heller ikke utelukket.

– Alt kan skje. Jeg har ikke lagt noen store planer for hele karrieren. Nå er målet å spille meg til NHL igjen, så får tiden vise hva som skjer. Håper det er en stund til, sier Balcers.

---

RUDOLFS BALCERS:

Født: 8. april 1997 (26 år)

Sted: Liepaja, Latvia

Høyde: 180 centimeter

Vekt: 82 kilo

Fatning: Venstre

Posisjon: Ving

Ble NHL-draftet i femte runde av San Jose Sharks i 2015.

NHL-debuterte for Ottawa Senators i 2018-19-sesongen.

Har vunnet NM-gull med Stavanger Oilers og spilt for klubbens juniorlag.

---