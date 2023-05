Har spilt for to av Oilers’ CHL-motstandere: – Tøff utfordring

Til høsten skal Oilers ut i Europa igjen som regjerende norgesmester. CHL-trekningen førte til at Oilers møter Färjestad (Sverige), Växjö Lakers (Sverige) og Ocelari Trinec (Tsjekkia) i DNB Arena. Når Oilers drar fra Stavanger blir Bolzano Foxes (Italia), Red Bull Salzburg (Østerrike) og Dynamo Pardubice (Tsjekkia) motstandere.

Sparta-back og tidligere landslagskaptein Jonas Holøs har tidligere vært i både Färjestad og Växjö. 35-åringen bruker tiden nå til å vurdere om han skal fortsette karrieren med det trøblete kneet sitt, men synes bare det er hyggelig å snakke om de tidligere arbeidsgiverne Oilers skal møte.

– Alle vet hva Färjestad står for. De er det mestvinnende laget i moderne tid og er bra år etter år. Har kanskje vært som Oilers i Sverige på 2000-tallet. Växjö har overtatt litt de siste ti årene, sier Holøs til RA.

Ikke enkelt for Oilers

Det er ikke en underdrivelse. De tre siste sesongene er det Växjö (2021 og 2023) og Färjestad (2022) som har vunnet SHL-sluttspillet. De siste 30 årene har Färjestad fra Karlstad vunnet sju ganger, mens Växjö fra Småland har vunnet fire ganger fra og med det første gullet i 2015.

Spillemessig er det likevel noen forskjeller på de to svenske storhetene. Han tror laget fra Småland er ett av de beste lagene i Europa.

– Växjö klarer å tilpasse seg alle motstandere. Lag som Frölunda og Skellefteå spiller på en bestemt måte, mens Växjö i større grad kombinerer ulike måter å spille på, sier Holøs – før han fortsetter om Färjestad:

– De spiller mer på ferdigheter. Det krever mer, men så får de det til med mange rutinerte spillere som har høyt nivå inne.

Jonas Holøs spilte én kamp for Sparta forrige sesong, og det var mot Oilers. Til høsten skal Oilers møte to av Holøs' tidligere arbeidsgivere til duell i Europa. (Carina Johansen/NTB)

Han tror ikke det blir en enkel oppgave for Oilers.

– Det blir en tøff utfordring. Samtidig er det en fordel å møte dem på hjemmebane tidlig i sesongen, sier den tidligere landslagskapteinen med en fortid i NHL-klubben Colorado Avalanche.

Det er ferskt, men artig at vi får dem igjen nå og kan revansjere forrige sesong. — Pål Haukali Higson om Red Bull Salzburg

Tsjekkiske motstandere

Den tsjekkiske motstanderen på hjemmeis vet derimot Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson mer om. Han har fulgt det offensive mesterlaget drar fra Werk Arena, nær grensen mot Polen, i flere år. Faktisk var Ocelari Trinec blant Oilers første motstandere i CHL i 2014, og det ble nye kamper mellom lagene i 2015.

– De kjenner vi, og har møtt noen ganger. De har vært i tilsvarende posisjon som oss de siste årene med et konkurransedyktig lag og ny arena. Det er et bra lag som utfordrer oss, og kult å få dem. Vi har vist tidligere at vi kan konkurrere mot dem, sier Higson.

Oilers har vunnet to kamper og tapt to mot den regjerende tsjekkiske mesteren.

Laget Ocelari Trinec slo i den tsjekkiske semifinalen, Dynamo Pardubice, er den andre motstanderen fra den sentraleuropeiske republikken. Der får Oilers både bortekamp og nytt bekjentskap med laget som vant Extraliga.

– Det er ikke et lag jeg kjenner godt til utover at det er Dominik Haseks moderklubb, sier Higson.

Keeperlegenden Hasek spilte sist for klubben i 2010 og ble mester med dem. Han har også vunnet NHL-sluttspillet Stanley Cup to ganger med Detroit Red Wings og var med på den tsjekkiske OL-triumfen i 1998.

Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson får noen gjensyn i Champions Hockey League den kommende sesongen. (Kristoffer Knutsen)

Tidligere Oilers-spillere

Blant tidligere Oilers-spillere finnes det også et bekjentskap som er en link mellom klubbene. Den tidligere backen Nick Schaus var innom Dynamo to ganger etter oppholdet i DNB Arena.

Når det kommer til tidligere Oilers-backer er Nick Plastino et aktuelt navn. Mannen som storspilte for Oilers i CHL-debuten i 2014 har spilt for én av de andre motstanderne den kommende sesongen, nemlig italienske Bolzano.

Nick Plastino (t.v.) i aksjon for Oilers mot Ocelari Trinec i 2014. (Carina Johansen/NTB)

Italienerne spiller i den østerrikske ishockeyligaen ICEHL, som består av lag fra Østerrike, Italia, Slovenia og Ungarn.

Oilers har aldri møtt dem til en offisiell kamp tidligere, men har likevel en historie med dem.

– Vi var på en turnering hos dem for noen år siden, så det er kjekt å få dem i CHL nå. Det er et topplag i den østerrikske ligaen – et nivå vi vet vi kan konkurrere mot, sier Higson.

Den siste motstanderen er blant de ferskeste bekjentskapene for Oilers’ del i CHL-sammenheng. Forrige sesong endte det med to tap etter overtid og straffeslagkonkurranse mot Red Bull Salzburg. Nå får Oilers en mulighet å revansjere seg mot laget som slo Bolzano i en sjukampersbatalje i den østerrikske sluttspillfinalen.

– Det er ferskt, men artig at vi får dem igjen nå og kan revansjere forrige sesong, sier sportsdirektøren.

Oilers har som kjent skiftet trener. Mens Anders Gjøse har erstattet Todd Bjorkstrand i DNB Arena har energidrikklaget ansatt Oliver David som ny hovedtrener etter det amerikanske trenertalentet Matt McIlvane. Sistnevnte tar over Anaheim Ducks’ farmerlag San Diego Gulls i AHL.

OILERS I EUROPA

Stavanger Oilers deltar i Champions Hockey League for sjette gang den kommende sesongen.

Slik har Oilers gjort det tidligere:

2022/23: Gruppespill (3. plass i gruppe E)

2017/18: Gruppespill (4. plass i gruppe B)

2016/17: Gruppespill (3. plass i gruppe J)

2015/16: Sluttspill (16-delsfinale)

2014/15: Gruppespill (2. plass i gruppe E)

