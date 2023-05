Bjerke på plass i DNB Arena: – Lyst å spille i et topplag

Det vakte oppsikt da Sondre Bjerke først meldte overgang fra Storhamar til gullkonkurrent Oilers. Mindre oppmerksomhet ble det ikke da 27-åringen på vei ut fortalte Hamar Arbeiderblad at mye av grunnen var Petter Thoresens lederstil, og den konstante usikkerheten han kjente på.

– Jeg kan ikke argumentere mot hva han sier, for den tanken eier han selv. Hvis han har følt det, kunne han ha kommet og snakket med backtreneren eller meg, sa Thoresen til HA.

Selv om det ble en turbulent avslutning på oppholdet i Innlandet er det ikke noe Bjerke tenker for mye på nå. Forholdet til gamleklubben er heller ikke nødvendigvis ødelagt.

– Ikke noen dårlig stemning, men følte jeg fikk sagt det jeg hadde på hjertet på en saklig måte. Det blir jo litt snakkis her og der. Jeg følte klubben håndterte det bra, sier Bjerke til RA.

Anders som trener har jeg god kjemi med. Det har litt å si. Jeg har hatt lyst å spille i et topplag. — Sondre Bjerke

[ Ny Oilers-signering fra rivalen: - Han er i god utvikling ]

Ny i Stavanger

Han ankom Stavanger mandag og var med på Oilers’ treningsøkt på SiS Sportssenter. Etter det spiste han lunsj i DNB Arena.

Etter elleve sesonger i Innlandet er det et nytt eventyr som venter Manglerud-gutten. Ny by – som han er rask med å skyte inn at han liker – og klubb, med alle de praktiske tingene som medfølger. Blant annet at kjæresten ikke kommer før i august.

Likevel er det en ting han får tilbake, og det er trener Anders Gjøse. Den nye Oilers-treneren har både vært involvert i Bjerkes utvikling gjennom tiden på Lillehammer og da Stavanger-karen var trener for Storhamar.

– Hva er det som trigger deg?

– Det er helheten. Beste klubben i Norge generelt sett. Alt er på stell. Lag som er i toppen hvert år. Anders som trener har jeg god kjemi med. Det har litt å si. Jeg har hatt lyst å spille i et topplag. Jeg hadde jo tilbud fra Storhamar, men da fristet det mest å komme hit, sier Bjerke.

Sondre Bjerke i aksjon for Storhamar mot Oilers. Manglerud-gutten virker trygg på valget om å skifte klubb. (Carina Johansen/NTB)

– Men Storhamar er jo også et topplag. Hva var det som bikket det til Oilers’ favør?

– Jeg tror det er en hverdag jeg kan leve bedre med her. Jeg hadde det fint utenom ishockey på Hamar også, men det ble dratt med for mye hjem. Jeg tror jeg har det bedre utenom ishockeyen med Anders. Det har litt med ham som person å gjøre. Enklere å forholde seg til, sier backen.

[ Kommentar: Norge bør takke Oilers ]

CHL

En annen faktor i valget var muligheten til å spille Champions Hockey League. Som regjerende norgesmester skal Oilers ut i Europa for å spille mot noen av kontinentets aller beste ishockeylag.

27-åringen er også spent på hvilke lag de skal møte, og har noen tanker om hva han ønsker seg i onsdagens trekning.

– Alltid gøy å møte et SHL-lag. Kanskje noen fra Tyskland eller Finland. Der det er ordentlig trøkk og bra supportere, sier Bjerke.

CHL er ikke bare skjerpende for spillerne med at de møter europeiske topplag, men også en utstillingsarena for spillere på samme måte som VM.

– Hvor er du i karrieren nå?

– Midten av karrieren kanskje. Jeg har etablert meg og skal spille min tiende sesong på toppnivå. Jeg har erfaring, men er samtidig bare 27 år. Jeg har mange år igjen og kjenner motivasjonen er sterkere nå som jeg vet hva jeg kommer til og har tydelige rammer, sier Bjerke.

[ Se Pucksnakk-spesial: Oilers-trenerens tanker ]

[ Gjøses nye Oilers-disipler ]

---

FAKTA

Navn: Sondre Bjerke

Født: 21. mai 1996 (26 år)

Sted: Oslo

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Høyde: 174 cm.

Vekt: 80 kg.

Tidligere klubber: Manglerud Star (junior), Lillehammer, Gjøvik (lån) og Storhamar.

Har møtt Oilers i NM-finalen to sesonger på rad.

Hadde den nye Oilers-treneren Anders Gjøse som trener i sine to første sesonger som Storhamar-spiller.

---