Kan forsterke egen norsk rekord når Oilers kan avgjøre serien

Med Manglerud Star som motstander i DNB Arena kan Oilers bli seriemester lørdag kveld. De må vinne, samtidig som Vålerenga må ta minimum to poeng mot Storhamar.

I det som kan bli gullfeiring og jubelscener er det én som kan få ekstra mye å feire i den kampen, nemlig Oilers-keeper Henrik Holm.

Han har ikke bare slått eks-kollega Ruben Smiths rekord for antall seriekamper i Fjordkraft-ligaen uten baklengsmål denne sesongen. På 37 kamper har 32-åringen skaffet seg smultring (holdt nullen, ishockeyterminologi) hele ti ganger.

Rundt i Fjordkraft-ligaen er det ingen som har klart det samme. Etter omfattende undersøkelser fra Oilers’ statistikkguru Trygve Svendsen, Vålerenga-historiker Dolph Andersen og RA kan man slå fast at de to nærmeste tilfellene er:

Storhamars keeperrekord er på åtte kamper med null baklengsmål.

Vålerengas beste sesong med kamper uten baklengsmål er tilbake i 2018-19-sesongen. Da endte Oslo-laget med ni smultringer på én sesong. Riktignok sto både Steffen Søberg og Joachim Svendsen i mål for laget gjennom sesongen.

Dermed er klubbrekorden i Oilers også å betrakte som ligarekord på toppnivå i Norge.

– Det er kult, men jeg tenker ikke så mye på det, sier Henrik Holm til RA.

Alltid ett inn

Keeperen forteller at det ikke bare handler om ham.

– Det er godt samspill med backene, og egentlig hvordan hele laget spiller sammen. Når det flyter er vi ustoppelige, sier Holm.

Selv om laget dominerte i for eksempel 2019-20-sesongen, og satte ligarekord i antall poeng, var det likevel kun én kamp den sesongen uten baklengsmål. Da var 17 av kampene med ett innsluppet mål.

– Da følte jeg vi alltid slapp inn ett. Nå har vi klart å stenge igjen oftere, sier Holm.

Han kom til Stavanger høsten 2011, og var med på den siste sesongen i Siddishallen før DNB Arena sto klar. Sluttspillet i 2013 ga den da unge keeperen fra Fredrikstad et klart gjennombrudd, og han førte Oilers til kongepokalen.

Etter det sluttspillet ble det noen sesonger med hard konkurranse mot Ruben Smith. De siste årene har han derimot vært førstekeeper alene, uten å ha en reell konkurrent om plassen.

Internasjonalt har han fått med seg VM og OL for Norge.

Henrik Holm har norsk keeperrekord.

Gullfest?

Med to kamper igjen av inneværende sesong er det også mulig å forsterke rekorden. Han fikk ikke muligheten til det da Joona Partanen ble valgt til å vokte buret mot Lillehammer torsdag. Så mulighetene til å forbedre statistikken kommer mot Manglerud Star, og i serieavslutningen mot Grüner tirsdag.

Fraværet på isen mot Lillehammer var planlagt.

– Jeg skal stå de to siste. Nå har jeg fått trent litt styrke og har hatt god trening inn mot sluttspillet, sier Holm.

– Klarer du å forsterke rekorden da?

– Hver eneste kamp gir muligheter for det. Blir det to seiere for laget er jeg fornøyd, sier Holm.

Oilers-Manglerud Star har første dropp klokken 18.00, og kan følges direkte hos RA. Det er seriespillets siste hjemmekamp, og kan altså ende med seriegull. Svaret på om det kan bli gullfeiring er klart til første periode er ferdigspilt, ettersom Vålerenga-Storhamar har kampstart 16.00.

