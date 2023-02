Poengkongen Lefebvre med rekordkamp

Oilers-rekorden daværende NHL-spiller Eric Nystrom tok 20. desember 2012 med sju målpoeng mot Vålerenga ble tangert da Oilers knuste Lillehammer. Backen Martin Lefebvre hadde to mål og fem assister i kampen, og alle fem målgivende kom i midtperioden. Også det er en klubbrekord.

Han tangerte også Christian Dahl-Andersen (Rosenborg 2012) og Mathias Trettenes (Lillehammer 2019) i antall assister i løpet av én kamp, og ny rekord i antall assister fra en back.

Rekordmannen selv kan ikke huske å ha hatt en slik kamp noensinne.

– Det er bare slik at noen dager går alt veien. Slik var det mot Lillehammer, sier Martin Lefebvre til RA.

Selv om han har plassert seg ved siden av den legendariske Nystrom blir ikke den canadiske backen høy på pæren av den grunn. Han gir mye av æren for poengene videre til lagkameratene.

– Overtallet fungerte bra i andre periode, og vi holdt spillet gående etterpå. Vi skapte mye, sier Lefebvre.

Bryr seg ikke om gullhjelmen

Oilers-trener Todd Bjorkstrand var naturligvis svært godt fornøyd med backens poengfangst.

– Når noen får sju poeng på én kamp sier det seg selv at det er imponerende, sier Bjorkstrand.

Med rekordene i boks er Lefebvre også kommet likt med Dan Kissel på 48 målpoeng. Gullhjelmbæreren fra Chicago forlot isen i DNB Arena uten poeng torsdag, men den konkurransen mener backen ikke betyr noe.

– Det er ikke viktig for meg. Jeg tok litt innpå nå, men det betyr ingenting. Det eneste som betyr noe er at vi har to kamper igjen, og vi skal stå igjen med seks poeng. Mot Manglerud Star lørdag starter det, sier Lefebvre.

Han var ikke alene om å stå for god poengproduksjon mot et kriserammet Lillehammer. André Bjelland Strandborg og Christoffer Karlsen hadde fem poeng hver, i tillegg til tre fra Thomas Berg-Paulsen, Rob Bordson og Tommy Kristiansen.

To mål fra Berg-Paulsen meldte han selv til RA i Pucksnakk tidligere i uken.

– Jeg hadde nok ikke scoret to hvis det var en annen motstander, sier Berg-Paulsen.

Tommy Kristiansen styrte pucken inn til 4-2 for Oilers mot Lillehammer. (Kristoffer Knutsen)

André Bjelland Strandborg og Christoffer Karlsen i duell mot Joakim Eidsa Arnestad. (Kristoffer Knutsen)

Canadieren Bryce Gervais fortsatte den gode scoringsformen og puttet to i Lillehammer-buret. Det var også han som åpnet scoringsfesten i DNB Arena i det som ble en veldig jevn åpningsperiode. Noen minutter etter Gervais’ mål utnyttet Alexander Reichenberg en feil fra Oilers-back Andreas Klavestad, og sørget for utligning. Colton Beck ble spilt opp av Rob Bordson mens Oilers var i undertall, og sørget for 2–1. 43 sekunder senere klarte Lillehammer å utnytte overtallet da Adrian Ellingsen utlignet.

Derfra og ut ble Oilers alene i målprotokollen, og sørget for ti strake scoringer.

Bryce Gervais sendte Oilers i ledelsen mot Lillehammer. (Kristoffer Knutsen)

Kan bli gullfest

Lørdag kan det bli gullfeiring i DNB Arena, avhengig av andre resultater. Storhamar (ett poeng bak Oilers) møter Vålerenga, og går resultatet Oilers’ vei samtidig som de selv slår Manglerud Star blir det gullfeiring i seriespillets siste hjemmekamp.

– Det ville vært fint. Samtidig må vi konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, og det er vår egen kamp, sier Lefebvre.

Uttalelsen til backen glir som hånd i hanske med trener Bjorkstrands mantra om å ta kamp for kamp.

– Vi må bare nyte seieren og gjøre oss klar for neste kamp. Da må vi, som alltid, respektere motstanderen, sier treneren.

KAMPFAKTA

Fjordkraft-ligaen, ishockey.

Stavanger Oilers-Lillehammer 12–2 (2-2, 5-0, 5-0)

DNB Arena, 3439 tilskuere.

Mål: 1–0 (1.51) Bryce Gervais (Thomas Berg-Paulsen, Tommy Kristiansen), 1–1 (7.30) Alexander Reichenberg, 2–1 (13.22) Colton Beck (Rob Bordson, Daniel Bøen Rokseth), 2–2 (14.06) Adrian Ellingsen (Homdrom, Nyhus), 3–2 (27.34) André Bjelland Strandborg (Martin Lefebvre, Christoffer Karlsen), 4–2 (30.32) Kristiansen (Lefebvre, Strandborg), 5–2 (33.28) Kristiansen (Strandborg, Lefebvre), 6–2 (36.54) Ludvig Hoff (Karlsen, Lefebvre), 7–2 (39.49) Karlsen (Strandborg, Lefebvre), 8–2 (40.26) Lefebvre (Karlsen, Strandborg), 9–2 (44.44) Gervais (Kristian Østby), 10–2 (47.49) Lefebvre (Karlsen), 11–2 (49.39) Berg-Paulsen (Bordson), 12–2 (58.34) Berg-Paulsen (Markus Søberg, Bordson)

Skudd: 55–15

Utvisninger: Oilers 2 x 2 min., Lillehammer 5 x 2 min.

---