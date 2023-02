Oilers-nykommeren kjørte seg vill

Hvem: Christian Bull (26)

Hva: Ishockeyspiller i Stavanger Oilers. Kom til klubben fra Pioneers Voralberg forrige uke, og har tidligere spilt for Lillehammer, Storhamar, Krefeld Pinguine (Tyskland), Björklöven (Sverige) og Nove Zamky (Slovakia) på seniornivå. Er opprinnelig fra Lørenskog.

– Nå har du fått én uke som Oilers-spiller. Hvordan er det å være en del av laget så langt?

– Det er gøy. Har vært noen bra kamper, og vi har tatt de poengene vi trenger. Nå må vi fortsette med å ta resten.

– Du var veldig tydelig da du kom til Stavanger på at du valgte å signere med Oilers for å vinne. Tidligere har du vært med på å vinne. Hva er det som trigger deg til å gå hele veien igjen?

– Å vinne er det morsomste som finnes. Jeg tror det er gode sjanser i år, og håper vi tar muligheten.

– Du kommer fra et lag (Pioneers Voralberg) som tapte mye og lå i bunnen, til et topplag. Hvordan har den overgangen vært?

– Det er annerledes. Her spiller vi kamper for å vinne. Leder vi med ett eller to mål stenger vi igjen. Der var det ikke helt slik. Innstillingen er kanskje den største forskjellen.

– Hvilke tanker hadde du om Oilers før du signerte?

– Jeg visste det var en bra stamme og god organisasjon å være i. Jeg hadde lyst å teste det.

– Har det vært aktuelt for deg med en overgang til DNB Arena tidligere?

– Ja, det har vel vært litt prat. Jeg har alltid søkt meg ut.

– Er det ut du vil etter sesongen også?

– Vi får se.

– Opprinnelig er du fra Lørenskog. Hvilket forhold hadde du til Oilers som ung?

– Egentlig bare at det var et lag som kom og slo Lørenskog hver gang. Martin Strandfeldt er en legende man husker.

Martin Strandfeldt sørget for mange spesielle øyeblikk for Oilers mot Lørenskog. Det er noe Christian Bull husker godt. (Kent Skibstad/NTB)

– Har noe overrasket deg i Oilers?

– Egentlig ikke. Jeg er tatt godt imot, og hadde hørt en del godt på forhånd.

– Hvordan rangerer du Oilers opp mot de andre lagene du har spilt for i forskjellige ligaer?

– Helt på topp. Det er nok det proffeste stedet jeg har vært. Treninger, is, fysiske treninger, mat, reiser og alt rundt er virkelig profesjonelt.

– Har du rukket å bli kjent med byen?

– Jeg fikk faktisk gått meg en tur da vi hadde fri mandag. Det begynte selvsagt å regne, så det ble en liten stopp.

– Første gang du har vært i Stavanger sentrum?

– Ja, utenom at vi var innom én gang med Storhamar. Jeg kjørte meg faktisk bort første dagen her.

– Hvor da?

– Jeg kjørte mot flyplassen da jeg skulle til hallen fra nærme sentrum, der jeg bor. Skulle tatt av første til høyre egentlig i rundkjøringen, men sånn ble det ikke.

– Har du med deg noen til byen?

– Nei, jeg kommer alene.

– Så det kan være en fare for at du finner ei dame i Stavanger og blir værende i byen?

– Nå går vi inn i en tid med mye ishockey. Jeg får holde på med det, og ta det andre etterpå.

– Vi går over til noen av de faste spørsmålene i spalten: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er dårlig på å lese bøker. Steven Gerrards bok var bra.

Christian Bull ble ønsket velkommen til DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Christian Bull debuterte for Oilers mot Frisk Asker. (Kristoffer Knutsen)

– Leser du mye?

– Nei, jeg har kanskje lest ti-tolv bøker. Det blir mest om sommeren egentlig.

– Har du studert noe da?

– Faktisk studerte jeg litt da jeg spilte for Storhamar, men da jeg dro til Tyskland ble det slutt på det. Jeg har personlig trener-utdannelse, men får se om jeg er lei trening når jeg legger opp.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Bare å ha det bra med meg selv, og trives med de jeg omgås.

– Hvem var barndomshelten din?

– Det har alltid vært pappa, men da jeg spilte fotball var det Steven Gerrard.

– Var du god i fotball?

– Nei, det kan jeg ikke skryte på meg. Ga meg da jeg var 15 år. Det ble hockey.

– Hva gjør deg sint?

– Ikke mye. Tape kamper og når noe er urettferdig er vel det eneste.

– Er det noe du ville gått i demonstrasjonstog for?

– Nei.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da blir det film og takeaway. Helst pizza, jeg er svak for italiensk bunn. Den må være god.

– Hva er det som motiverer deg?

– Egentlig å ha det gøy. Holde på med det jeg gjør. Jeg blir motivert når jeg kommer inn i garderoben til smil og latter.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det er vanskelig å velge, men jeg får si pappa. Vi hadde nok bare ventet til det var fikset.

