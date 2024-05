Regjeringen kommer med seks mål i ny barnevernsstrategi

– Regjeringen vil se nærmere på bruk av kommunale botiltak og vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp av nærmere familie og nettverk, heter det i strategidokumentet som ble lagt fram av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) torsdag.

Institusjonene skal gi barna ro og tilpasse seg deres behov og ressurser, understrekes det. Et eget punkt handler om at barn med rusproblemer skal få en trygg og helhetlig behandling.

Flere rapporter, tilsyn og nå senest NRK Brennpunkt, viser ifølge Toppe at for mange barn i institusjonsbarnevernet flytter for mye og får for dårlig helse.