Dette sier Kristiansen etter spillermøtet

Uken startet med møte i Oilers-garderoben. Bak lukkede dører ble det snakket om 5-1-tapet mot Storhamar, og 6–1 i Jordal Amfi.

To tap hvor Oilers var langt borte fra den stilen som ga dem definitivt nok å snakke om. Oilers ville langt på vei avgjort Fjordkraft-ligaen med seks poeng på borteturen, men med null poeng og elleve baklengsmål på to kamper ble det alt annet enn god stemning på hjemturen.

Søndagen ble brukt til reise, og mandag gikk laget raskt inn i garderoben etter treningen for å snakke ut om borteturen.

– Hva snakket dere om?

– Vi må tilbake til «basic». Vi kan ikke fly rundt og spille fancy, det er ikke det som fungerer. Det er Oilers-hockey vi må spille, sier Tommy Kristiansen til RA.

– Kan være sunt

Den rutinerte vingen har naturligvis vært med på både opp- og nedturer gjennom totalt 18 sesonger med ishockey på seniornivå. 33-åringen, som er en del av kapteinsgruppen i Oilers, håper de kan ta med seg noe fra bortetapene.

– Det kan være sunt å få en på kjeften før sluttspillet går i gang. Slik kan vi ikke spille, og vi er et annet type lag denne sesongen enn i fjor, sier Kristiansen.

Med den pågående landslagspausen har ikke spillerne mulighet å revansjere seg raskt heller. Neste kamp er ikke før 16. februar når Frisk Asker kommer på besøk til DNB Arena.

Tommy Kristiansen og Oilers ville nærmest avgjort Fjordkraft-ligaen forrige uke dersom de fikk full pott. Slik ble det ikke. (Oskar Wikestad)

Dermed er det en hard treningsuke Oilers-spillerne er inne i. Fram til torsdag skal de ha vanlige treninger, og i begynnelsen av uken har det vært mye ekstra skøyting. Etter torsdagens treningsøkt får spillerne noen dager med fri.

– Vi trener hardt nå. Det er ned i kjelleren før vi kan bygge opp kroppen til kampen mot Frisk, sier Kristiansen.

– Tenker dere kun på den kampen, eller hele avslutningen?

– Kun Frisk. Det er alt som betyr noe nå. Vi kan ikke tenke lenger enn én kamp fram, sier Kristiansen.

Mange forfall

Mange Oilers-spillere er borte fra isen disse dagene. Både skader og sykdom herjer, noe som blant annet har ført til at André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen og Henrik Holm har meldt forfall til A-landslaget. Det var TV 2 som først omtalte forfallene, ettersom hele 17 spillere har sagt nei til samlingen av ulike grunner.

– For to uker siden tok vi ut de vi syns er best her og nå. Nå har vi fått bytte om til litt, sånn at det blir likere slik det var i Trondheim i november, med å fokusere litt på den yngre generasjonen, og den brede gruppen av spillere som er aktuelle før VM, sier landslagssjef Tobias Johansson til TV 2.

Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen og Ludvig Hoff er de eneste Oilers-spillerne på samlingen. I tillegg er de lokale guttene Johannes Johannesen og Markus Vikingstad med i Tobias Johanssons tropp. Mathias Trettenes var opprinnelig tatt ut, men måtte melde forfall.

Oilers har én spiller på U19-landslaget, som er en treningssamling inn mot desembers U20-VM i Göteborg. Backen Thomas Higson er med der, i tillegg til Stavanger-gutten Sebastian Hagen Aarsund som til daglig spiller for Frölunda i Göteborg.