Stavanger — – Han har signert for to nye sesonger hos Oilers, bekrefter Kjetil Garvik som er ansvarlig for kommunikasjon og samfunnsansvar i klubben til RA.

Dineen har vært i Lillehammer en årrekke og har en høy stjerne i Mjøsbyen. Likevel blir han nå en viktig del av byggverket som skal overtas av en ny trener etter denne sesongen.

Saken oppdateres …