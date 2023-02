Måtte følge tapene fra siden: – Skal tilbake

Da Oilers-vingen Greg Mauldin hadde spilt litt over to minutter i torsdagens 5-1-tap mot Storhamar måtte han ut med skade. Han fikk et uhyggelig møte med Storhamar-målet, og ble først klar over at køllen var knekt da rekkekamerat Tommy Kristiansen fortalte ham det.

Vondt i hodet og smerter gjorde at det ikke var mulig å ta sjanser. Ethvert skadetilfelle som minner om hjernerystelse tas svært alvorlig, og derfor ble Mauldin sendt hjem fredag.

Det førte til at 40-åringen ble sittende hjemme i Stavanger, rett over veien fra DNB Arena, for å se lørdagens 6-1-tap mot Vålerenga.

Nå mener amerikaneren at ting ser langt lysere ut.

– Det var mer en smell. Jeg ble bra presset ned mot målet, og smalt hodet tilbake på en eller annen måte da jeg krasjet. Det var symptomer på hjernerystelse, men heldigvis er jeg mye bedre. Jeg skal tilbake på isen i løpet av uken, sier Greg Mauldin til RA.

Vil lære av tapene

Rutinen til 40-åringen var dypt savnet i forrige ukes toppkamper, hvor Oilers tapte terreng i kampen om seriegullet i Fjordkraft-ligaen. Likevel var det en enkel avgjørelse å dra hjem i stedet for å være rundt laget på kampdag.

– Som skadet vil man bare bort. Det er ikke enkelt å sitte på tribunen hvis det er 0–0. Det er tøft å være med uten å spille, sier Mauldin.

Den tidligere NHL-spilleren synes også det var tøft å se kampen, spesielt med utfallet.

– Jeg håper det tapet gir oss noe. Vi kan ikke spille slik. Det er kanskje godt disse to kampene kom nå, slik at vi ikke opplever noe sånn i sluttspillet.

Oilers' Greg Mauldin regner med å spille igjen mot Frisk Asker etter landslagspausen. (Annika Byrde/NTB)

Har gullet i egne hender

Fjordkraft-ligaen har landslagspause, og derfor har Oilers god tid til å finne tilbake til seg selv før Frisk Asker gjester DNB Arena 16. februar. Da vil Mauldin være tilbake, og etter alt å dømme backen Kristian Østby. 27-åringen har vært ute med håndleddsskade helt siden forrige sesong, og har tatt to operasjoner i løpet av den tiden.

Uansett mannskap har veteranen Mauldin fortsatt tro på gullfeiring i DNB Arena.

– Det er i våre hender, og under vår kontroll. Ser vi på det store bildet, og ikke bare de to kampene, kan vi vinne dette, sier han.

At Oilers har det i egne hender er faktisk to Stavanger-gutter bidragsytere til. Søndag møttes Sparta og Ringerike Panthers for andre gang på rad, og det endte med overtidstap for Sjur Robert Nilsens menn mot Ringerike – som nå har både Jonas Slettebø Haughom og Vegard Faret på laget. Sistnevnte er på lån fra Oilers fram til landslagspausen, og etter det RA kjenner til er panterne fra Hønefoss interessert i å beholde ham ut sesongen.

Det sluttspilljaktende lagets seier mot Sparta har ført til at Sparta, med seier i hengekampen mot Grüner, vil være ett poeng bak Oilers. Storhamar er to poeng bak serielederne med like mange kamper spilt.

Oilers’ avslutning

16/2 Oilers-Frisk Asker

18/2 Stjernen-Oilers

23/2 Oilers-Lillehammer

25/2 Oilers-Manglerud Star

28/2 Grüner-Oilers

