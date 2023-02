Derfor forlenger han med Oilers

Fire sesonger i Oilers-drakt er ikke nok for Andreas Klavestad. Sarpingen har signert ny kontrakt som binder ham til klubben ut 2025-26-sesongen.

– Det er fordi jeg elsker byen, og spille for Stavanger. Jeg elsker å vinne, og har mulighet til det hvert år her, sier Klavestad til RA.

Etter 33 seriekamper i Fjordkraft-ligaen ligger han godt an til å gjøre sin beste sesong noensinne poengmessig. Den tidligere rekorden er 21 målpoeng, mens backen til nå har 19.

Utviklet seg i Oilers

Rollen til 27-åringen har vokst i takt med prestasjonene på isen, og nå spiller han fast i overtall. Kun to backer i Oilers spiller overtall, den andre er canadieren Martin Lefebvre.

Forrige sesong ble det også VM-debut for Norge, noe som resulterte i fem kamper og én scoring.

– Jeg føler selv jeg har blitt en mer komplett spiller, og har utviklet det meste i spillet mitt. Stavanger har gjort meg til en VM-aktuell back. Jeg vil prøve å få flere av dem også, og det har jeg mulighet til gjennom å spille bra i Stavanger, sier Klavestad.

Langt perspektiv

Det er fortsatt ikke klart hvem som blir trener i Oilers neste sesong. Todd Bjorkstrand har vært Klavestads eneste trener i Oilers, men han forsvinner etter vårens sluttspill.

Avtalelengden sier noe om et langt perspektiv på oppholdet i Stavanger, og naturligvis var usikkerheten noe av det som var med da han var i tenkeboksen.

– Jeg tenkte litt på det, men føler det ikke skal være noe problem egentlig. Jeg har såpass tro på meg selv at jeg tror den nye treneren skal ha bruk for meg uansett, sier Klavestad.

Noe av avgjørelsen om å bli i Stavanger henger også sammen med at 27-åringen har fått seg kjæreste fra byen.

Backen forteller at hun naturligvis har hatt litt å si i prosessen, og usikkerhet rundt om hun ønsket å bli med til et annet sted var en av veldig mange faktorer som talte for en kontraktsforlengelse med litt lengre tidsperspektiv.

– Man må trives for å prestere, slår Klavestad fast.

Signeringen er den andre Oilers gjør etter sportsdirektør Pål Haukali Higson dro til USA for å se potensielle spillere. Før han dro fortalte han RA at ingenting var klart ennå.

FAKTA

Navn: Andreas Klavestad

Alder: 27

Posisjon: Back

Fatning: Høyre

Fra: Sarpsborg

Tidligere klubber: Sparta, Frisk Asker, Comet (lån), Leksand (junior) og Manchester Storm (lån).

