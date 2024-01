Solid debut fra Sola-nykommeren

Eklo, som nylig ble hentet inn på lån fra Byåsen for å erstatte Live Rushfeldt Deila, tegnet seg for tre scoringer på direkten. Bakspilleren viste at hun kan være en naturlig konkurrent i posisjonen til Malin Holta.

Sola hadde for øvrig få problemer med å ta seg av Oppsal onsdag. Bortelaget ledet 18–7 til pause og hadde allerede da i realiteten avgjort oppgjøret.

Til slutt endte det med en komfortabel 35-22-seier til Sola.

Prikkfri Herrem

Toppscorer i kampen for Sola ble Camilla Herrem med ni scoringer. Hun scoret på alle sine forsøk og ble kåret til banens beste.

En annen spiller som utmerket seg solid var Sola-keeper Rikke Marie Granlund. Hun stor kun første omgang, men hadde da en redningsprosent på 63. Det ga også mange enkle scoringer.

Kampen hadde også et opphold på grunn av brannalarm i hallen underveis.

Overrasket Stegavik

Trener Steffen Stegavik var godt fornøyd etterpå.

– Det ble lettere enn jeg hadde trodd. Egentlig synes jeg ikke vi spilte en så god kamp, sa treneren til rettighetshaver TV2 etter kampslutt.

Han peker på de lette målene etter Granlunds redninger som en faktor. Samtidig er han ikke overrasket over hvor god den tidligere utenlandsproffen er i mål.

– Redningsprosent på 63 hører med. Det er derfor vi har hentet henne. Så håper vi hun viser det samme til helgen. Hun er i rute. Nå har hun fått 7–8 kamper i høst etter å ha født en jente og vi håper storformen er i anmarsj, sier Stegavik.

Sola skal ut i det første oppgjøret i gruppespillet i EHF European League mot Costa del Sol Malaga på bortebane søndag.

Oppsal-trener Henrik Wilhelmsen var ikke like godt fornøyd.

– Vi er ikke helt påskrudd i dag. Slow motion-knappen er på i alle spillets faser. Selv om vi møter et godt lag gjorde vi det for enkelt for Sola, sa han til TV2 etter kampen.

Håndball, Rema 1000-ligaen

Oppsal-Sola 22–35 (7–18)

Oppsal Arena

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Rikke Marie Granlund, Johanna Fossum – Janne Håvelsrud Eklo 3, Malin Holta 3, Martine Wolff 4, Kaja Horst Haugseng 1, Lene Kristiansen Tveiten 5 (2), Hanna Stormyr Ræstad, Maja Magnussen 1, Kristiane Knutsen 1, Ine Marie Terland 3, Kristina Sirum Novak 5, Martha Barka, Camilla Herrem 9 (1).

Utvisninger: Oppsal 2x2 min. Sola 1x2 min.

Toppscorer Oppsal: Karoline Lund 6 (1).

