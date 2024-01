Disse står på Vikings ønskeliste

Stavanger — 21-åringen Jacob Farrell fra Central Coast Mariners har utmerket seg i A-League de siste sesongene. Spilleren, som står med seks kamper for U23-landslaget, har statistisk sett vist seg som den beste backen i ligaen defensivt de siste årene.

Han har i år vært spilleren som oftest snapper ballen fra motstanderen i ligaen, og har en svært høy prosentandel av vunne dueller i følge The Roar.

Ettersom Viking de siste årene har sendt Sondre Bjørshol skyhøyt i banen på motsatt side kan akkurat denne biten rime bra med hva laget ser etter.

Med kun Jost Urbancic som naturlig back i troppen sier det også seg selv at dette er en posisjon klubben høyst sannsynlig må forsterke i vinter.

– Flere navn på listen

Når RA konfronterer Erik Nevland med navnet erkjenner han at også Viking har merket seg spilleren.

– Ja. Vi kjenner til Farrell, innrømmer sportssjefen – som før nyttår var i Australia for å finsikte spillere.

Samtidig sier han at det ikke er slik at Viking nødvendigvis har bestemt seg for at det er her klubben kommer til å prøve seg – om mulighetene og midlene eventuelt dukker opp i løpet av vinteren.

Før de har solgt noen er også mulighetene begrensede, selv om det jobbes aktivt med å speide.

– Det blir for spekulativt, men Farrell er et av flere aktuelle navn på en lang liste. Vi har foreløpig ikke gjort noe framstøt og ikke snakket med agenten hans, understreker Nevland.

Den 180 centimeter høye backen har en kontrakt som løper i halvannet år til med sin klubb. Selv om det ikke er så lenge må han uansett kjøpes fri. Transfermarkt har satt verdien på ham til 400.000 euro.

Av spillerne som vinteren 2023 deltok på U23-landslaget til Australia er han blant de dyrere på denne listen – med Vikings Patrick Yazbek som den klart mest verdifulle. Yazbek er nå flyttet opp til A-landslaget for å delta i Asia-mesterskapet.

Farrell har vært nærmest bankers på sitt klubblag siden han slo gjennom i 2021.

Også Sidney FCs Jordan Courtney-Perkins (21) står på Vikings liste over potensielle forsterkninger. Han kan spille både stopper og sentralt på midtbanen. Courtney-Perkins er også en del av U23-landslaget. Hans kontrakt løpet til sommeren 2026.

– Vi kjenner til ham også, sier Nevland – som samtidig peker på at de mørkeblå også skal passe seg for å ha for mange spillere fra Australia samtidig.

De må også ta hensyn til det som nå er en full utlendingskvote.

Fortsatt avstand

For at Viking skal kunne jobbe mer aktivt mot å forsterke seg må de først selge spillere. Markus Solbakken har vært gjenstand for to bud fra Sparta Praha og har vært i Tsjekkia for å se på forholdene. Han skal være lysten på en overgang selv, men først må det bli enighet om overgangssum. Det var det ikke rundt lunsjtider ondag.

– Det er ingen hemmelighet at vi er i forhandlinger, men det tar lang tid mellom hver gang Sparta Praha tar kontakt, sier Nevland.

– Hva med Pisa?

– Det er ikke noe konkret, men de har forhørt seg om situasjonen. Det er snakk om en normal forespørsel.

– Er det langt mellom det Viking krever og det som bys?

– Det spørs hva du mener med langt, men jeg synes det er et stykke igjen før vi kan være enige.

Etter det RA erfarer skal Stabæk ha rundt 15 prosent av en overgangssum. Det tallet ønsker ikke Nevland å kommentere.

En annen spiller som kan bli solgt er Mai Traore. TIL benyttet seg ikke av sin kjøpsklausul på spissen, men det er interesse fra andre hold ifølge Nevland.

– Det er klubber som har forhørt seg – uten at noe konkret har skjedd. Både norske og utenlandske, opplyser sportssjefen.

