VM-pausen er over, og Sola går i gang med 2024. Det er en hektisk uke de starter det nye året med, og tradisjonen tro har de hatt et langt opphold gjennom november og desember på grunn av internasjonalt mesterskap. To av spillerne (Camilla Herrem og Kristina Sirum Novak) var med da håndballjentene tok VM-sølv.

Nå skal de spille i Rema 1000-ligaen igjen.

– Det er nesten som sesongstart for ny sesong etter pausen. Det blir godt å komme i gang, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA.

Det har vi vist før at vi kan håndtere. Andre får muligheten til å vise seg fram. — Steffen Stegavik

Fra forrige gang Sola spilte kamp har de solgt bakspilleren Live Rushfeldt Deila til den danske mesterligaklubben Esbjerg. Inn har de hentet Janne Håvelsrud Eklo (27) på lån fra Byåsen ut sesongen. Samtidig har den lokale spilleren Kristiane Knutsen skrevet under ny kontrakt med gultrøyene.

Endringer i troppen er ikke noe som bekymrer trener Stegavik nevneverdig.

– Det har vi vist før at vi kan håndtere. Andre får muligheten til å vise seg fram. Det skal gå fint, sier Stegavik.

Laget som møter dem når Rema 1000-ligaen kastes i gang har han litt å si om. De er ikke bare på 9. plass i serien, men er et lag Sola-treneren mener de må se opp for.

– De har fått to spillere inn fra Danmark og har et bra lag. Vi må være på 100 prosent for å slå dem. Første kampen etter pausen er alltid litt spennende, sier Stegavik.

Etter onsdagens kamp mot Oppsal er det en rask tur hjem før de møter Costa del Sol Malaga i EHF European League søndag. I løpet av januar skal Sola spille seks seriekamper i Rema 1000-ligaen, og på toppen av det kommer kampene i Europa.

Da gjør det godt for gultrøyene å ha fraværende skadeliste.

– Vi er fulltallige, slår Stegavik fast.