Suksess til liten nytte: Svakeste tilskuertall på ti år

Sola — Tar du bort de to sesongene med koronarestriksjoner må man tilbake til 2013/2014 for å finne et tilskuersnitt som er svakere enn snittet på 511 fra grunnserien i år. Den gangen spilte Sola for øvrig på nivå to. Det gjorde de også i 2015 og 2019, men trakk likevel flere tilskuere enn i år.

Fenomenet har selvsagt vært på agendaen innad i klubben.

Det betyr også noe økonomisk. Rundt 10 prosent av de totale inntektene kommer fra billetter og kiosksalg.

Forklaringene på hvorfor klubben sliter med å fylle opp Åsenhallens 1086 plasser er mange

– Vi burde hatt 80 prosent dekning. Det er 613 fastmonterte plastseter. Disse burde minimum vært fylt opp, sier markedssjef Siri Forgaard til RA.

En rekke grunner

Hun og daglig leder Svein Gaute Hølestøl peker på en rekke grunner for hvorfor klubben ble nummer 11 av 12 lag på antall tilskuere i seriespillet denne sesongen.

⋅ Deltakelsen i Europa spiller inn. Bare i januar og februar spilte laget 16 kamper.

⋅ Et nytt billettsystem hvor alt nå telles helt nøyaktig. Slik var det ikke før.

⋅ At medlemmene i større grad må betale for inngang.

⋅ Kamparrangement som kan bli bedre.

⋅ Åsenhallen har ikke de beste fasilitetene.

⋅ Konkurransen fra Viking, Oilers og de andre lokale håndballklubbene.

⋅ Solas rykte fra gammelt blant de andre grasrotklubbene som har fått seg en knekk etter «fisking» av talentfulle spillere.

⋅ Aldersdemografien blant tilskuerne hvor veldig mange enten er helt unge eller godt voksne.

Daglig leder Svein Gaute Hølestøl erkjenner at han er inhabil, men slenger likevel ut det som framstår åpenbart for de fleste:

– Sportslig sett er produktet vårt meget bra! Derfor er det litt vanskelig å skjønne tallene i år. Prisnivået på billetter er lavt og det er heller ikke veldig vanskelig å finne parkering i forbindelse med kampene våre, sier Hølestøl.

Han peker også på at det har vært en generell trend at hallidrettene har slitt mer med å fylle opp etter pandemien, mens fotballen har hatt oppgang – spesielt i år etter at TV2 kom inn.

Ser på tiltak

Markedssjef Siri Forgaard forteller at klubben er i en prosess med å se på tiltak. Klubben er absolutt ikke tilfreds med situasjonen. De ønsker å gjøre det mer attraktivt å se Sola-kamper.

– Vi må jobbe mer arrangement. Først må vi treffe de andre klubbene. Det er første menighet, sier hun.

Svein Gaute Hølestøl og Siri Forgaard i Sola. (Rinka Duijndam)

– Vi har nok også vært litt skadelidende av at vi er en liten organisasjon. Da er det vanskelig å lage kule nok arrangementer.

Ideene om hvordan å bedre det, med begrensede fasiliteter, er mange. Det handler i korte trekk om å gjøre mer happening av kampene. Om å få folk til å ha lyst til å bruke litt mer tid i hallen. Ansiktsmaling og aktiviteter for ungene kan være en idé, mens mer trøkk rundt selve kampen er enda bedre. Daglig leder Hølestøl slenger til og med mulighet for barnevakt under kampen på idébordet.

Det som er sikkert er at det er utsolgt og kommer 1086 tilskuere mot Storhamar i den andre semifinalen i sluttspillet onsdag.

Folk genererer mer folk

Kampen gir også gode inntekter. Dette er årets «kronekamp». Her det gratis å løse ut billetter, mens bedrifter og privatpersoner i stedet forplikter seg til å betale en forhåndsgitt sum per tilskuer som kommer.

Allerede nå har rene inntekter på dette dratt seg mot 150.000 kroner for Sola.

Trener Steffen Stegavik peker på at laget åpenbart ikke har lidd mye sportslig av tilskuersvikten. Samtidig ønsker de seg selvsagt så mange som mulig på kamp.

Han peker også på et sentralt punkt for å trekke flere tilskuere. Folk genererer folk.

– Det blir veldig gøy med stappfull hall onsdag. Da får de som kommer se hvor mye kjekkere det er med fullsatt. Tilskuerne får se hvordan det kan være. Om vi klarer å vinne tror jeg vi får nok en slik fest i finalen. Det handler om å skape flest mulig av disse, sier Stegavik – som forteller at skadesituasjonen foran semifinalen mot Storhamar er uforandret siden første oppgjør.

FAKTA

Tilskuersnitt Sola siste ti sesonger grunnserien:

2022/2023: 511 (11. plass av 12 lag)

2021/2022: 425 (koronarestriksjoner i spill deler av sesongen)

2020/2021: 200 (koronarestriksjoner og kun 5 hjemmekamper før avlyst sesong)

2019/2020: 811

2018/2019: 565 (Sola i 1. divisjon)

2017/2018: 751

2016/2017: 604

2015/2016: 780

2014/2015: 543 (Sola i 1. divisjon)

2013/2014: 325 (Sola i 1. divisjon)

NB! Åsenhallen tar 1086 tilskuere

