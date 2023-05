Solas mentale forvandling

Sola — Da trønderen tok over hørte man ham ofte snakke opp motstandere, dempe forventninger og peke på de fleste seirer som store prestasjoner.

Sakte har bildet endret seg. Selv om klubben overpresterer i forhold til ressurser er det sjeldent snakk om kamp mot overmakt sportslig.

– Det er fint å snakke ned andre lag. Ta bort press, men når du kommer til et punkt må du tåle å være favoritt. Nå står jeg ofte på kampmøter og slår fast at dette bør vi vinne, sier Stegavik til RA.

Suksesstreneren erkjenner glatt endringen. Den har vært lett å se. Spesielt de siste månedene.

Nå snakker Sola om å nå finaler, Mesterliga-deltakelse, om å vinne European League. Om å strekke seg mer mot Vipers.

– Skal vi bli best i Norge må vi tåle å være favoritter. Vi kan like gjerne begynne å trene på det nå. Derfor har jeg også sagt at vi bør ha som mål å nå en sluttspillfinale i år.

Etter seieren mot Storhamar i den første semifinalen er laget én hjemmeseier fra klubbhistorie. Da venter etter alle solemerker Vipers. I finalepotten ligger en plass i nesten års Mesterliga.

Lang ønskeliste

Den mentale endringen, det psykologiske aspektet på veien, har treneren i stor grad styrt selv. Som med så mye annet.

– Idrett er psykologi. Det handler om hvilken fase du er i. Du kan si hva du vil, men skal du være best er du favoritt mot alle. Vi må tenke på hvordan vi framstår. Er vi hundre prosent hver gang er det ikke mange som slår oss.

Allerede før den første semifinalen på Hamar var Stegavik tydelig på at de dro med en forventning om å vinne. Mye tyder på at Sola alt har kommet seg forbi Storhamar i sportslig kvalitet – selv om de havnet bak i seriespillet.

Noe stort press fra utsiden kjenner de likevel ikke på. Det er det ikke så mye av rundt Sola.

– Forventningene vi har til oss selv er nok de viktigste fortsatt. Så får vi håpe at de ytre kommer.

Interessen rundt klubben har tiltatt sakte. Inntektene har også gått opp. Likevel har det ikke gått så fort som forventet med slik suksess.

Det skuffer selvsagt treneren litt. Han kjenner på at han gjør veldig mye selv. Listen over funksjoner som ideelt sett burde vært rundt laget er lang. Det er Stegavik ærlig på.

– Jeg skulle veldig gjerne hatt en mentaltrener, men økonomien er ikke der. Vi kunne fått ut det lille ekstra. En assistent i full stilling, eller minst til hver trening og hver kamp, ville hjulet veldig. Noen rundt laget, oppmann eller teamleder, ville også vært svært nyttig. Det tar mye tid å organisere reiser, drakter og alt rundt det.

Leter selv etter flybilletter

Stegavik tråler faktisk selv nettet etter billige flybilletter til bortekampene.

– Vi skulle gjerne hatt penger til en fysioterapeut i mer enn én time i uken også. Det går på samlebånd. Keepertrener og fysisk trener har vi, men skulle gjerne hatt dem i flere timer, sier treneren – og slenger også på en analyseressurs som savn.

Stegavik kjenner på at han svikter spillerne noen ganger. Tiden strekker ikke til.

– Det handler om å se alle. Når du står på gulvet alene med 16 spillere, to-tre av øktene hver uke, får ikke alle nok tilbakemeldinger i hektiske perioder.

I stedet for å syte for mye over det som mangler kan han også se den andre siden av saken.

– Jeg vet ikke om det hadde vært like gøy om jeg hadde fått alt og trigges nok litt av utfordringen. Om jeg bare skulle konsentrert meg om taktikk ville det kanskje vært fare for å overtenke. Det er også artigere å vinne når jentene har et eierskap. Når de selv må passe på at vi har med nok klister til bortetur.

– Har Sola fått for lite ut av suksessen som klubb?

– Ja. Men det prioriteringer i spill også. Skal du styrke spillerstallen mer, eller skal du få på plass mer av det rundt laget? Det er alltid vanskelig når noe ekstra kommer inn. Hvor skal man putte kronene?

Daglig leder Svein Gaute Hølestøl innser faren for at en ambisiøs trener som Stegavik kan bli frustrert.

– Er dere redde at han kan ha en utløpsdato?

– Ikke redde, men klare over det. Han er en supernerd på håndball og bruker enormt med tid på forberedelser. Der ligger også plusset. Så må han kanskje utfordres litt selv på spissing av tidsbruk. Som med de flybillettene. Andre bør ta det, men han vil bare ha ting gjort, sier Hølestøl.

Klubben vil neste år ha et budsjett på litt over ti millioner. Det er en liten økning. Noe mer kan de ikke tillate seg. I framtiden håper de å kunne ta grep på alt Stegavik gjerne skulle hatt rundt laget. Klubben jobber alt med å styrke administrasjonen i retning av flere bein på inntektssiden. Hølestøl håper å få inn noen mot event og arrangement innen kort tid.

– Samtidig skal vi aldri glemme bredden heller, avslutter Hølestøl.

