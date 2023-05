Drar fra Sola og skuffer treneren

Sola — Den lokale bakspilleren Frøydis Wiik Seierstad (23) har nemlig bestemt seg for å dra til Sverige for å spille for Kristianstad kommende sesong. Den tidligere Hinna-spilleren ble brukt veldig mye som midtback i fjor da Kristiane Knutsen var skadet, men har også spilt en god del i år – selv om posisjon har variert mer.

Nylig har Sola resignert Malin Holta og det skjerper konkurransen ytterligere.

Når hun nå velger et av lagene litt nede på tabellen, i en svakere liga, handler det mest av alt om ønsket om å få en hovedrolle.

Hun erkjenner samtidig også at det er litt vemodig med tanke på Solas planer om å være veldig gode sportslig neste år.

– Det er plusser og minuser med dette, men i Sola er det mange gode backer og konkurranse om spilletiden. Jeg så for meg at jeg måtte skifte for å få mer spilletid. Jeg har vært her i fire år nå og var klar for nye utfordringer, sier Wiik Seierstad til RA.

– Er det slik at du nå går fra dårlig betalt her hjemme til å kunne leve av håndballen i Sverige?

– Jeg hadde aldri valgt klubb utelukkende basert på økonomi.

Wiik Seierstad erkjenner at både det rent sportslige og treningsmiljø er bedre i Sola.

– Men når jeg fikk et såpass bra tilbud følte jeg at jeg måtte ta det når det lå der.

– Dette handler mest om at du får en hovedrolle i ny klubb?

– Ja.

Skuffet Stegavik

Trener Steffen Stegavik erkjenner at dette var et solid skudd for baugen i forhold til hans planer for kommende sesong – selv om han skjønner deler av argumentasjonen hennes.

– Vi skulle svært gjerne hatt henne med videre, sier treneren.

Om Sola skal kjempe på tre fronter samtidig behøver de både kvalitet og bredde i laget. Han mener Wiik Seierstad representerer begge deler. Han peker på at han langt fra hadde noen planer om å benke spilleren permanent med Malin Holta tilbake. Hun skulle hatt en betydningsfull rolle – selv om det neppe hadde blitt snakk om å spille alt fra start. Også i form av spesialoppgaver så han for seg en viktig bruk.

– Hun har blant annet vært et trygt alternativ i spill sju mot seks. Det vil vi spille mye neste år. Det er en viktig brikke som nå forsvinner. En spiller jeg gjerne ville hatt med videre. Vi får prøve å finne en erstatter, men det blir ikke enkelt å få tak i noen av samme kvalitet.

Vil til finale

Wiik Seierstad er for øvrig en av to spillere som ikke blir klare til semifinalen i sluttspillet mot Storhamar som starter tirsdag. Hun er skadet. Det er også Guro Berland Husebø. Ut over det er alle klare og Camilla Herrem i stadig bedre form etter fødsel. Det ser i utgangspunktet bra ut.

– Vi har som mål å gå til finale. Så enkelt er det. Så er det jevnt mellom disse to lagene. I semifinalen i NM kokte det ned til de siste to og et halvt minuttene. I serieavslutningen hadde de ingenting å spille for. Sølvet var i boks. Da ble det lettere for oss. Den kan vi ikke legge så mye i, sier Stegavik.

Skal Sola klare finaleplass må de minst vinne en kamp på bortebane. Første lag til å få to seirer går videre og Storhamar har hjemmebanefordel etter 2.-plassen i serien.

– Hvordan ser du på styrkeforholdet mellom disse lagene?

– Jevnt. Det er nummer to og tre i Norge. De viste seg som mer stabile i serien, men vi har kanskje hatt et høyere toppnivå i cupen. Så skal vi huske på at de kom til 8.-delsfinale i Mesterligaen, avslutter Stegavik.

