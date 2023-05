Sola med viktig steg mot finale

24–24 etter ordinær tid, straffebom begge veier og en kamp som svingte fram og tilbake. Det kjennetegnet på mange måter den første av inntil tre semifinaler mellom Sola og Storhamar. Til slutt var det Kristina Sirum Novak og Sola som trakk det lengste strået.

– Det var like jevnt som vi håpet og trodde det skulle bli, sier Novak til rettighetshaver TV 2.

Selv om det var jevnt ble ikke Solas toppscorer i kampen (ni mål) overrasket.

– Vi var forberedt på at det kom til å bli tett helt inn.

Trener Steffen Stegavik likte det som skjedde i Boligpartner Arena.

– Det er sånne kamper som er sluttspill. Nå fikk vi matchet oss skikkelig her, sier han.

Storhamar åpnet nemlig best, men Sola kom seg tilbake. Litt over ti minutter var gått av kampen da Sola kom i balanse med 4–4 på måltavlen. Mot slutten av første omgang tok Sola ut keeper for å spille sju mot seks, men det førte til to strake Storhamar-scoringer i åpent Sola-bur.

Da fikk Stegavik nok og tok timeout. Etter det ble spillet langt mer tålmodig, og Sola hentet seg fint tilbake. Til pause lå Stegaviks kvinner under 12–11.

– Det er sånn håndball er. Vi må ta timeout på riktig tidspunkt, sier Stegavik.

Steffen Stegavik og Sola fikk første stikk mot Storhamar. (Espen Iversen)

[ Drar fra Sola og skuffer treneren ]

Tydelig Sola-beskjed

Til vanlig er Solas straffeskytter Lene Kristiansen Tveiten sikker som banken fra sjumeteren. Slik var det ikke i den første semifinalen. Etter to strake redninger fra Storhamars Eli Marie Raasok var det Live Rushfeldt Deilas tur å prøve seg. Også da var Storhamar-keeperen for sterk.

I andre enden ble Amalie Frøland utrolig viktig for Sola. Hun kom inn da Storhamar fikk straffekast på Solas 18-15-ledelse. Ballen ble reddet, og sekunder senere fikk Stegaviks kvinner firemålsledelse, som til da var den største ledelsen i kampen. Den hadde ikke Sola lenge. Med rundt 13 minutter igjen kom Hamar-laget tilbake i kampen og utlignet til 20–20.

Avslutningen av det påfølgende Sola-angrepet førte til at Kristiane Knutsen sendte Sola tilbake i ledelsen.

Med åtte minutter igjen fikk Sola nok et straffekast, men da med Kristiansen Tveiten tilbake som skytter. Også da reddet Storhamar-keeper Raasok.

24–24 var stillingen ved full tid, og etter første ekstraomgang ledet Sola 27–24. Tre ubesvarte mål fra Stegaviks kvinner passet godt inn i det treneren kommuniserte som nøkkelen til å lykkes.

– Stå tett bakover og spring, sa Stegavik før ekstraomgangene gikk i gang.

Sola-keeper Rinka Duijndam ville skyve æren videre framover.

– Jeg synes forsvaret jobbet hardt, så det gjorde jobben min enkel, sier Duijndam.

[ - Mer åpne kamper ]

Kan sikre finale på hjemmebane

Neste kamp spilles i Åsenhallen onsdag 10. mai. Da går Sola til finale dersom de vinner, hvis ikke blir det ny kamp på Hamar.

Denne sesongen har Sola ennå til gode å tape mot Hamar-laget, så statistikken er iallfall på deres side.

– Alle vil gjøre en god hjemmekamp. Vi har hatt en god sesong mot Storhamar, sier Duijndam – og legger til:

– Vi håper å ikke spille en tredje kamp.

Novak er tydelig på at godfølelsen for alvor er der for Sola før kamp to i semifinalen, men kommer samtidig med en liten advarsel.

– Man får god selvtillit, men vi vet at de blir veldig revansjelystne, sier hun.

[ Sola sikret semifinale i sluttspillet ]

---

FAKTA

Sluttspillsemifinale, håndball.

Storhamar-Sola 27–29 e.e.o. (12-11, 12-13, 0-3, 3-2)

(Sola leder 1–0 i best av tre-serien)

Boligpartner Arena.

Toppscorer Storhamar: Anniken Obaidli 10 mål.

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland, Kristina Sirum Novak 9, Maja Magnussen 5, Live Rushfeldt Deila 5, Kristiane Knutsen 4, Lene Kristiansen Tveiten 2, Camilla Herrem 2, Kaja Horst Haugseng 2, Martha Barka, Martine Wolff, Hege Holgersen Danielsen, Merlinda Qorraj.

Utvisninger: Storhamar 4 x 2 min., Sola 3 x 2 min.

---