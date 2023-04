Storhamar er Solas neste hinder: – Mer åpne kamper

Det ble kun to kamper i best av tre-serien mellom Sola og Fana. Det var også gjennomgangsmelodien i de andre kvartfinalene der Vipers, Storhamar og Larvik sendte ut Byåsen, Fredrikstad og Molde. Seriemester Vipers har valgt å møte Larvik i semifinalen, noe som fører til at Steffen Stegavik og hans Sola møter sølvvinnerne Storhamar i kampen om finalebillett.

– Det er et godt lag som har spilt Champions League, men det er et lag som vi begynner å kjenne godt etter hvert – litt som med Fana egentlig. De har nok like lyst å komme til finale som oss, sier Kristina Sirum Novak til RA.

Sola har tidligere denne sesongen møtt Storhamar flere ganger. I NM-semifinalen kom Stegaviks kvinner seirende ut, og i siste serierunde sikret Sola bronsemedaljen i Rema 1000-ligaen etter å ha slått Hamar-laget.

Nå skal de ut i best av tre kamper mot dem.

Det er klart Vipers sannsynligvis kommer til finale, og de kommer til å gjøre alt de kan for å vinne kampene. — Kristina Sirum Novak

Sola sikter på finalebillett

– Hvordan tror du de kampene blir?

– Jeg håper kampene ikke blir avgjort før i sluttminuttene, at vi klarer å henge med og gi kamp helt inn. Vi har forhåpentligvis to bortekamper, så hjemmekampen blir sykt viktig for oss. Det hadde selvsagt vært kult å avgjøre på hjemmebane, men vi vil uansett henge lengst mulig med, sier Novak.

Hun mener Sola har begynt å spise godt innpå gapet de har hatt opp til Hamar-laget. Resultatene så langt denne sesongen har bevist det.

– Mer åpne kamper mot Storhamar nå enn før, sier hun.

Dersom Sola går hele veien og vinner sluttspillet gir det plass i Champions League for den kommende sesongen. Gultrøyene er allerede sikret å spille European League (nivå to) til høsten etter både bronse og NM-sølv. Dersom Vipers vinner sluttspillet, og Norge får to plasser i Champions League, er det serietoeren som får den andre plassen.

Det er uansett vanskelig å vinne sluttspillet på kvinnesiden for andre enn sørlendingene. Vipers har vært så suverene de siste årene.

– Det er klart Vipers sannsynligvis kommer til finale, og de kommer til å gjøre alt de kan for å vinne kampene, sier Novak -og legger til:

– Hvis vi kommer oss til finale blir det hardt uansett hvem vi møter. Jeg blir utrolig sjokkert hvis noen andre enn Vipers tar den. Det er hardt å ta Vipers over tre kamper. Da skal alt stemme for motstanderen, og ingenting for Vipers.

Novak blir i Sola

– I en best av tre-serie mot Vipers, er det sjanse for å vinne én kamp?

– Først må vi spille semifinalene, men av oss og Storhamar tror jeg at man på en utrolig god dag kan man vinne en hjemmekamp, sier hun.

Kristina Sirum Novak vant EM-gull med Norge i november. (Beate Oma Dahle/NTB)

Selv har Novak ett år igjen av kontrakten med Sola, og har i løpet av sesongen fått med seg EM-gull med håndballjentene. Det var en klausul i avtalen hennes dersom hun ønsket seg videre i karrieren, men slik blir det ikke.

– Nei, jeg blir i Sola neste sesong. Jeg har hatt klausuler, men de er ikke gjeldende nå.

Det gjør at hun utgjør en del av stammen i Sola også neste sesong. Da er også Randaberg-kvinnen Malin Holta tilbake etter noen sesonger i utlandet.

Tirsdag neste uke starter semifinalene, og først ut er Sola mot Storhamar i Boligpartner Arena på Hamar.

---

SLIK SPILLES SEMIFINALENE

Tirsdag 2. mai 18.15 Storhamar – Sola

Onsdag 3. mai 18.15 Vipers – Larvik

Onsdag 10. mai 18.15 Sola – Storhamar

Torsdag 11. mai 18.15 Larvik – Vipers

Eventuell kamp 3 spilles fredag 19. mai ved behov.

Det kreves to seiere for å gå videre.

---