– Så folk like mye bak resultatene i perioden hvor vi vant hver eneste kamp?

Stavanger — Hva har gått galt med Viking? Hvordan kan det fikses? Hva skulle blitt gjort annerledes? Spørsmålene dukker opp overalt hvor fotball diskuteres i byen. Det får Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til å stille et motspørsmål:

– Det finnes nok flere grunner, men så folk like mye bak resultatene i perioden vi vant hver eneste kamp?

Mekanismene rundt en slik kollaps er uansett ikke helt ulik det vi finner hos lag i en nedrykksstrid.

Per Joar Hansen, som i en årrekke har vært topptrener, er nå konsulent innen fotballbransjen. Han forklarte fenomenet slik i en kronikk i magasinet Fotballtreneren nylig:

– Mennesker har et innebygget behov for å finne årsaker og forklaringer. Spesielt i motgang. Dette kalles på fagspråket attribusjonsteori.

Et vell av årsaker

Eksemplene er uhyre enkle å peke på rundt Viking nå – og de fleste lar seg til en viss grad rive med.

Skader, feil midtbanekonstellasjon og nøkkelspillere ute av form er nevnt i rask rekkefølge. Pompøse signeringsvideoer, og en klubb som tok litt av, er også spilt inn. En endeløs søken etter hvem som har «jinxet» det hele, ved å tro for mye, har funnet sted. Selv de sedvanlige ropene på trenernes hoder har nå kommet til overflaten – til tross for at Viking fortsatt er i posisjon til å sette klubbrekord for antall poeng over en sesong.

Sannsynligvis er det få som tenker mer på hva som er galt enn Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Førstnevnte ser samtidig så absolutt farene ved å overtenke i denne situasjonen. I alle fall om du er en del av Viking.

– Det er helt klart en fare! Det kan føre til at du bremser opp noen ganger, og at ting du er god på blir dårligere. Alle som har spilt fotball vet at trygghet og selvtillit er enormt viktig for resultatet, sier Lunde Aarsheim.

Fakta er samtidig fint for å ta bort for mye synsing.

Det finnes statistikker på det meste rundt den moderne fotballen. Kamper kan brytes ned til detaljnivå.

Ser en på tallene til Viking for de siste fem kampene er trendene tydelige.

Viking har ballen klart mest og har høyest tall på forventede mål (xG) i alle kampene minus Molde.

– Om du kikker på de samme tallene for de første ti kampene tipper jeg at de ikke er så forskjellige fra det vi ser nå. Så fikk vi for godt betalt i noen av kampene hvor vi vant ti på rad, sier Lunde Aarsheim.

Det som har vært de åpenbare utfordringene de siste fem kampene er at laget ikke har vært i nærheten av å omsette xG, og den såkalte dominansen med ball, til store sjanser. Samtidig renner det inn bakover. 4–13 i målforskjell og ett poeng er tabelltellende fasit.

– Uten at jeg har noen tall å slå i bordet med er kanskje fotball den idretten i verden hvor det beste laget vinner sjeldnest, sier Lunde Aarsheim.

Uten at jeg har noen tall å slå i bordet med er kanskje fotball den idretten i verden hvor det beste laget vinner sjeldnest. — Bjarte Lunde Aarsheim

Han vet selvsagt godt at forskningen viser at korrelasjonen mellom ballbesittelse og resultater har vist seg som svært liten i de siste store mesterskapene. Likevel har trenerne til Viking sverget troskap til å ha mye ball. Fra dag én. Dette kommer de aldri til å vike fra.

Råskap i begge boksene er det trenerne oftest peker på. Eller mangelen på det akkurat nå – for å være helt presis. Når RA utfordrer Lunde Aarsheim på hvor mye fraværet av David Brekalo og Nicholas D’Agostino spiller inn som forklaring er han ærlig – på tross av at klubben har en bred stall.

– Vi snakker om to landslagsspillere.

Måten motstanderne har spilt på er også en viktig del. De mørkeblå sliter, og har slitt lenge, med å bryte ned lag som legger seg med fem mann bak. Spillestilen til Viking er under konstant utvikling. Å få det bedre til krever hardt arbeidet – og er høyt prioritert også i fortsettelsen. Det krever også at Viking oftere får første mål.

– Da åpner disse lagene seg oftere opp. De kan ikke beholde plan A, sier treneren.

Så kan en ta noen åpenbare grep for å få mer ut av ballbesittelsen. To av de vanligste måtene å få hull på motstandere på i slike bilder er mål etter innlegg fra kant. Sidene er ofte stedet hvor det eneste rommet eksisterer. Her ville en mann som D’Agostino vært en naturlig diagnose i boksen med sin spenst og luftstyrke – selv om han ikke er så stor.

LES OGSÅ: Brekalo henvist til kirurg

Skyd di lerja, blekk an inn

Et annet helt åpenbart svar er å gjøre som det kreves i Hans Petter Hansens gamle Viking-sviske «Skyd di lerja, blekk an inn». På skudd fra distanse, og det å gå på returer, finnes et helt åpenbart forbedringspotensial.

– Det er noe vi stresser. Vi har skutt altfor lite fra distanse mot lag som ligger i en lav blokk.

Ser en på statistikken vitner den også om at bestillingen fra trenerne har gitt en umiddelbar effekt på tallene. Viking har ikke maktet å score de to siste kampene. Verken på skudd eller retur. Viljen til å prøve har likevel vært enorm. Mot Godset fikk de registrert 17 skuddforsøk og hele 28 mot HamKam. Det er stor forbedring fra 9 (Molde), 6 (Odd) og 10 (Tromsø). Brekker en det ned kun til avslutninger fra utenfor 16 meter rimer tendensen også der.

Det er noe vi stresser. Vi har skutt alt for lite fra distanse mot lag som ligger i en lav blokk. — Bjarte Lunde Aarsheim

– Men har dere gode nok skyttere fra distanse, eller er dette noe som bør på bestillingslisten til Erik Nevland i vinter?

– Vi har masse potensial i egen tropp. Yann-Erik de Lanlay har trøkk. Joe Bell det samme. Zlatko Tripic har et meget et godt skudd, mens Markus Solbakken har vist det noen ganger. Sander Svendsen er også presis når han kommer nære mål. Det handler mest om å tro på det. Så er det veldig trenbart. Man må også trene på forskjellige skuddteknikker. Da opparbeides et instinkt for å prøve, mener Lunde Aarsheim.

Det kanskje beste skuddet av alle er Lars-Jørgen Salvesen i besittelse av. Dessverre kommer han sjeldent i posisjon til å bruke det fra distanse mot lag i lav blokk.

Så er spørsmålet om det blir så mange motstandere å finne i lav blokk i de siste tre kampene. Både Sarpsborg 08, AaFK og RBK sverger som regel til fire forsvarere.

– Disse lagene er også i større grad opptatt av å spille sitt eget spill, sier Viking-treneren.

Han er tydelig på at Viking egentlig er i en ekstremt god posisjon til å sikre at 2023 huskes som en god sesong.

– I det store bildet sitter vi igjen med enorme muligheter før innspurten her. To av tre kamper spilles hjemme. Og der har vi vært veldig gode, avslutter Lunde Aarsheim.

LES OGSÅ: Trenerlegenden Berntsen på oppløpet etter 33 år – seg selv lik til målstreken

---

FAKTA

Tallene bak Vikings fem siste kamper:

Ham-Kam-Viking 3–0

xG: 1,76-2,49

Ballbesittelse: 25%-75%

Skudd: 14–28

Skudd på mål: 6–10

Store sjanser: 3–1

Skudd utenfor 16-meter: 2–10

Dueller vunnet: 46–34

Luftdueller: 20–10

Taklinger 16–6

Klareringer 54–16





Godset-Viking 1–0

xG: 0,91-1,23

Ballbesittelse: 43%-57%

Skudd: 14–17

Skudd på mål: 3–6

Store sjanser: 2–0

Skudd utenfor 16 meter: 4–8

Dueller vunnet: 51–38

Luftdueller: 20–11

Taklinger: 11–13

Klareringer: 23–15





Viking-TIL 3–4

xG: 1,44-1,32

Ballbesittelse: 55%-45%

Skudd: 16–10

Skudd på mål: 6–5

Store sjanser: 2–2

Skudd utenfor 16 meter: 4–3

Dueller vunnet: 41–42

Luftdueller: 16–13

Taklinger: 10–19

Klareringer: 10–23





Odd-Viking 1–1

xG: 1,00-1,23

Ballbesittelse: 49%-51%

Skudd: 16–6

Skudd på mål: 6–4

Store sjanser: 1–2

Skudd utenfor 16 meter: 4–2

Dueller vunnet: 43–49

Luftdueller: 13–20

Taklinger: 16–16

Klareringer: 22–23





Molde-Viking 4–0

xG: 2,95-1,12

Ballbesittelse: 44%-56%

Skudd: 20–9

Skudd på mål: 7–1

Store sjanser: 6–2

Skudd utenfor 16 meter: 3–2

Dueller vunnet: 40–42

Luftdueller: 12–11

Taklinger: 11–12

Klareringer: 19–11

NB! Viking har ikke scoret mål på kontringer i noen av kampene.

Kilde: Sofascore

---