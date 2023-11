Brekalo henvist til kirurg

Stavanger — Klubbens stopperbauta har slitt med lyskeproblemer etter at han måtte forlate banen etter halvtimen i 4-0-tapet mot Molde. Han hadde også slitt litt med det i forkant av dette.

Brekalo gjorde comeback mot Strømsgodset forrige helg, men klarte kun en omgang. Smertene ble for store.

Dette skjedde etter at en spesialist hadde kikket på ham i Beograd uken i forveien.

Egentlig var planen at han skulle bygge seg opp med et behandlingsprogram, samtidig som han prøvde å spille, men nå som det ikke virker å gå etter planen tar Viking ytterligere grep.

– Denne uken har vi henvist ham til en kirurg. Han skal gjøre en vurdering på om det er nødvendig å foreta et lite inngrep. Slik det er nå har han for lite kontinuitet i treningsarbeidet, sier fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova i Viking til RA.

Sesongen over ved inngrep

Dersom han må under kniven er utfallet som forventet.

– Dersom han må opereres er sesongen over for hans del. Det er for kort tid igjen av den. Vi får en konklusjon midt i denne uken, sier Øen Grova.

Brekalo har vært åpen om hvor frustrerende det hele er. Han vil bidra for Viking, men har også hatt viktige kamper med det slovenske landslaget i bakhodet.

Det er også ventet at spilleren skal selges til en større klubb i utlandet i vinter. En operasjon vil i så måte ikke være ideell – selv om det er dette som kanskje kan få ham helt frisk.

Nøyaktig hvilken type lyskeskade han har ønsker ikke Øen Grova å gå inn på. Han avdramatiserer alvorligheten og kaller det kun for «lyskeplager». Selv om ha skjønner at folk noen ganger lurer på om Vikings medisinske team egentlig har peiling, med de vage meldingene utad, forklarer han gjerne hvorfor de unngår å snakke for mye om diagnoser i pressen.

– Jeg har ikke behov for å briljere med diagnoser i media. Dette er også privat helseinfo. Derfor er dette linjen jeg over tid ganske konsekvent har lagt meg på med spillerne våre.

Øen Grova har ikke noe imot at spillerne selv oppgir diagnoser, men det har Brekalo selv styrt unna i dette tilfellet.

Kanskje for d’Agostino

Ut over skadene til Brekalo og Sondre Auklend er Gianni Stensness og Nicholas D’Agostino fortsatt under opptrening etter sine operasjoner for henholdsvis korsbåndskade i kneet og meniskskade i kneet.

– Kan sistnevnte kanskje bidra noe på slutten av denne sesongen?

– Det blir lit spekulativt. Ikke slik det ser ut nå. Vi har ikke lagt noen plan for det. Samtidig er det slik at dersom han skulle komme i en veldig fin flyt i opptreningen er det ikke helt umulig, sier Øen Grova.

Vikings neste kamp er søndag mot Sarpsborg 08. Etter at TIL tapte i helgen er fortsatt medaljer innen rekkevidde.

Skal det skje må laget likevel begynne å ta poeng igjen.

