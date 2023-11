Seg selv lik helt til målstreken

Sandnes — Foran avslutningen mot Åsane i Bergen ligger Sandnes Ulf på 10. plass på tabellen. De kan grave seg forbi Raufoss og Ranheim til en 8. plass om naboene feiler og Ulf vinner. Berntsen er, til det siste, «on brand» – for å bruke et slitt engelsk moteuttrykk.

– Dette handler om æren og kronene. Hver eneste plass på tabellen betyr noe for klubben slik situasjonen er nå, brummer Berntsen til RA.

Skulle de lykkes vil Sandnes Ulf få fem prosent totalt av potten i medieavtalen for OBOS-ligaen i stedet for fire prosent. I rene kroner vil det si 5,48 millioner kroner i stedet for 4,38 millioner.

Den drøye millionen får Berntsen til å utsette alle eventuelle følelser og tanker til etter kampslutt.

Bjarne Berntsen vant Kniksens hederspris under Fotballfesten 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

At trenerkarrieren har tatt ham fra Figgjo til Bryne, Viking og Ulf er uvesentlig akkurat nå. Å dvele ved tiden som landslagssjef for kvinnene og assistenttrener for herrelandslaget likeså. Kniksens hederspris får også ligge. Nå handler alt om å sette Sandnes Ulf i best mulig posisjon for en fortsettelsen som sannsynligvis er uten Berntsen i noen rolle.

– De tingene bruker jeg ikke mye tid på. Nå vil jeg være best mulig forberedt til Åsane. Vi får ta alt annet etterpå, sier han – og lar tankene gli litt:

– Jeg har vært forberedt på dette så lenge nå at det ikke er så spesielt.

Ikke klar for sofaen

Etter at han har ledet Ulf en siste gang i kamp skal han lede øktene ut november. Når han tar ut ferie fra desember er det helt slutt. I alle fall som trener. Samtidig er det ikke slik at Berntsen kommer til å klare å synke ned i noen sofa og la fjernkontrollen erstatte jobben. Det innser han glatt. Noen ordinær pensjonist blir han neppe.

– Jeg håper det skal bli noe mer jobb, men ikke heltid. Et prosjekt som trigger meg. Men det trenger ikke være noe innen fotballen.

Bjarne Berntsen før semifinalekampen mellom Tyskland og Norge i VM i 2007. (Sara Johannessen Meek/NTB)

– Er det mange som har tatt kontakt for å få det med inn i en eller annen kapasitet?

– Nei. Det er ikke det.

Det er bare å se hvem som eier de store klubbene. Internasjonalt handler alt om penger. Jeg liker det ikke. Finansieringen av fotballen kommer fra land vi ikke synes så mye om. Heldigvis finnes det unntak. — Bjarne Berntsen

De som nå måtte håpe å lokke Berntsen til å overta laget sitt i 3. divisjon, eller 4. divisjon, kan nok se langt etter det.

– I utgangspunktet ser jeg på meg selv som ferdig som trener nå. Samtidig skal en jo aldri si aldri. Men det må være noe helt spesielt om en trenerrolle skal friste. Jeg vil ikke låse meg selv.

– Er du skuffet over at du ikke klarte å ta Ulf opp til Eliteserien, eller glad fordi du har klart å gjennomføre et generasjonsskifte med unge og lokale spillere?

– Mest det siste. Vi luktet litt på muligheten for opprykk i fjor. Slik utviklingen har blitt var det likevel nødvendig økonomisk sett å gjennomføre det skiftet. Når noen av de beste forsvant underveis i år har det naturlig handlet om å holde plassen – samtidig som vi skulle prøve å skape grunnlaget for et spennende og ungt lag neste sesong.

– Hvor sterk prestasjon er det egentlig å holde seg med et lag bestående av helt unge spillere kombinert med noen veteraner?

– Jeg ser kun på det som OK. Det er ikke en veldig sterk prestasjon. Spesielt ettersom det er så kort vei opp til kvalifiseringsplassene er jeg ikke helt fornøyd. Vi kunne luktet mer.

Bjarne Berntsen og Kong Harald etter cupfinalen i 2019. (Trond Reidar Teigen/NTB)

Ustabiliteten kunne vær mindre. I de gode periodene har nemlig Ulf vært gode.

– Og da vant vi blant annet fem av seks kamper i en periode, minner Berntsen om.

LES OGSÅ: Øregaard forlenget med Ulf

Store linjer opptar

Når treneren Bjarne Berntsen nå rir inn i solnedgangen vil han ikke mene for mye om hvor fotballen kommer til å bevege seg rent faglig sett de neste årene.

Bjarne Berntsen som visepresident i NFF i 2014. (Lise Åserud/NTB)

Samtidig våkner politikeren og sosialdemokraten. Mannen som har sittet i bystyret i Sandnes liker overhodet ikke de store trendene i internasjonal fotball. Han mener det er her kampen i større grad vil stå for å bevare den sporten så mange har blitt glad i.

– Det er bare å se hvem som eier de store klubbene. Internasjonalt handler alt om penger. Jeg liker det ikke. Finansieringen av fotballen kommer fra land vi ikke synes så mye om. Heldigvis finnes det unntak.

LES OGSÅ: Lønning forlenget – Falch ferdig i Ulf

---

FAKTA

Navn: Bjarne Berntsen

Født: 21. desember 1956

Spillerkarriere: Figgjo og Viking. 33 A-landskamper.

Trenerkarriere: Bryne (1986-1988), Norge A-herrer (1986-1987 som assistent), Viking (1992-1995), Viking (midlertidig i 2004), Norge kvinner A (2005-2009), Viking (2017–2020) og Sandnes Ulf (2021-2023).

Lederroller i fotballen: Direktør/daglig leder i Bryne og Viking, styreleder Norsk Toppfotball og visepresident i NFF.

---