Dette er Felt O

Stavanger — Å være fotballsupporter i Stavanger var lenge en ganske uorganisert greie. De mest vokale og aktive tilskuerne stimet på 70- og 80-tallet gjerne sammen midt på «store stå» på gamle Stavanger stadion for å heie fram de mørkeblå.

Dette fant etter hvert en mer organisert form i supporterklubben «Vikingbermen» – som på 90-tallet ble til «Vikinghordene». Dette skjedde i en tid hvor andre norske supportere også var i ferd med å organisere seg. Lengst hadde sannsynligvis Vålerenga-fansen i det som da het Apeberget kommet.

Da Viking rykket ned i 2017 var det ikke mange syngende supportere igjen. Hordene var slanket til beinet og likegyldigheten rådde.

Kontrasten til de 500 tilskuerne som ristet på hodet da Viking ble slått 7–1 av Vålerenga den sesongen til det vi opplever nå, er kort og godt enorm.

Selv om det har vært enkelte hendelser med fotballrelatert bråk er det liten tvil om at dette dreier seg om et lite mindretall. Felt O i dagens format har utvilsomt gjort Viking til en mer attraktiv klubb både for spillere, fans og kommersielt. Hele stadionopplevelsen er løftet til de ugjenkjennelige.

Sammenligner med England

Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen forteller at rundt 600 av de 1200 plassene på supporterfeltet er solgt ut som sesongkort.

– Jeg har ikke de helt nøyaktige tallene, men tipper at billettene til halve feltet må flippes til hver enkeltkamp. Det vil si at halvparten av de som står der er forskjellige folk fra kamp til kamp, sier han til RA.

Det er faktisk så bra at mange stadioner i England ikke kan matche det. Det smitter over på alt. Andre tilskuere, spillere og sponsorer. — Børge Moi Nilsen

Moi Nilsen beskriver reisen de siste årene som ellevill. Utviklingen i tribunekulturen har vært rivende. Det er et slags fenomen vi ser.

– Oppturen starten i OBOS-ligaen. Viking var i knestående. På alle plan. Vi ba om hjelp. Byen svarte så til de grader. Både på bortebane med Viking Oslo og med Felt O – som ikke var Felt O den gangen. Jeg er så stolt over det som har skjedd på Felt O at jeg nesten ikke har ord! Vi har noen av de kuleste tilskuerne i Norge. Folk klappet knapt nok da vi tok ledelsen 3–0 før. Nå er det et sykt trøkk. Det er faktisk så bra at mange stadioner i England ikke kan matche det. Det smitter over på alt. Andre tilskuere, spillere og sponsorer. Ingenting er kjekkere enn kamper som den mot Brann. Det har vært en formidabel utvikling. Så vil alt som vokser også medføre noen voksesmerter. Det er viktig at vi har kontroll på dem.

– Hvor stor er den kommersielle verdien av det som har skjedd på tribunene og med kulturen på stadion?

– Hva tror du? Dess mer liv og røre, jo kjekkere folk har det, dess mer betyr det for sponsorene. De vil også være til stede. Sponsorer flest er også supportere. Det henger selvsagt sammen. Det er en kokende gryte der ute nå. Jeg tror de mye heller vil være der, med enkelte småproblemer, enn å gå på kamp hvor det ikke er liv.

Kulturen har endret seg

Vikinghordenes leder Roar Åkerlund er ikke i tvil om at alle de alternative supportergrupperingene som har dukket opp de siste årene har hatt en enorm betydning for lydbildet og det visuelle på stadion.

– De er en veldig viktig del av det. Alle parter har spilt inn. Dette handler om at vi har lært å kjenne hverandre og respekterer hverandres individuelle holdninger og kulturer. Det er nøkkelen til at begge sidene av supporterkulturen har vokst, sier Åkerlund.

Vi har fått bort gammel tante-filosifien om at de supporterne som ikke har på drakt er farlige. — Roar Åkerlund

Tidligere holdt supportergrupperingene til på forskjellige steder på stadion og var på sett og vis ofte rivaler. Nå snakker de samme språk. Åkerlund peker også på en annen sentral ting.

– Vi har fått bort gammel tante-filosofien om at de supporterne som ikke har på drakt er farlige.

Vikinghordenes leder Roar Åkerlund. (Kristoffer Knutsen)

Felt O har framstår nå som en fargesprakende ildkule av pyroteknikk, med bannere og budskap. Å få til disse tingene krever logistikk og organisatoriske evner. Det krever også innsats. Mer enn folk aner.

– Det folk flest ikke ser er dugnadstimene som for eksempel går til å lage tifo-er. Der er de alternative supporterne utrolig gode, sier Åkerlund.

Der den tradisjonelle syngende fotballsupporteren tidligere kanskje hadde rykte på seg for å ha litt for mye innabords underveis i kampene er dette nå i stor grad sett på som en ulempe. Et par pils er greit. Flatfyll gir ikke den ønskede effekten når det skal synges og ting skal skje med en koreografi som inkluderer mange. Nå stilles det krav.

– Så kan heller festen tas etter kamp, forklarer Åkerlund.

Kulturen totalt sett har endret seg de siste årene og med det har også noen av de gamle medlemmene i Hordene falt fra. Samtidig har mange flere nye kommet til.

Resultatet er utvilsomt en radikal endring i tribunekulturen rundt Viking. Felt O har skapt scener vi ikke har sett i Stavanger før.

Felt O er en paraply bestående av flere supportergrupperinger rundt Viking. Totalt er det plass til 1200 tilskuere blant de syngende supporterne slik utformingen av kortsiden er i dag med «safe standing». Denne ble doblet i fjor.

Dette er gruppene:

Vikinghordene:

Den største enkeltgruppen på feltet og Vikings offisielle supporterklubb. Her er alle de andre på Felt O automatisk medlem, men denne gruppen er fortsatt den største. Ledes av Roar Åkerlund og feiret nylig 30 år. Forløperen er Vikingbermen. Ganske tradisjonell offisiell supporterklubb – selv om kravene til bidrag og kultur har endret seg de siste årene.

Har undergruppen ÅNS – som står for «ånnas». Dette er en gjeng på rundt 15 eldre supportere som erklærte seg som egen gruppering i 2022. Litt for å være et motstykke til de yngre. Disse har fulgt Viking over alt i 25 år og da må du være litt ånnas, ifølge Roar Åkerlund. I motsetning til den ordinære delen av Hordene må en her tas inn ved dåp og aksepteres som medlem.

4020

Fått sitt navn etter postnummeret i Jåttåvågen. I antall den nest største grupperingen på Felt O. Et ultramiljø som også selv har uttalt at de har elementer av casuals i sine rekker. Inspirert av blant annet tysk tribunekultur. En relativt stor kompisgjeng som også viser igjen i bybildet. De fleste medlemmene er i 20-årene og det er krav om å komme på kampene og bidra for å bli tatt med. Beskrives som utrolig viktige for trøkket på stadion.

Blå Brigade 99

En gjeng på 12–13 stykker som har gått sammen på stadion i flere år. Sto tidligere på F-feltet. Grupperingen ble startet etter nedrykkssesongen og har vært mer opptatt av å løfte Felt O enn å snakke om egen gruppering. Karakteriserer seg som «supras» – en slags form av ultras. Tidligere capo på feltet (forsanger) Tommy Nærland er en del av denne gruppen.

Stavanger Yngre

Oppsto i 2020. Navnet sier seg selv. Dette er de yngste på feltet. Dette er tenåringer som brenner for Viking og ikke nødvendigvis engelske klubber. Sterkt voksende og gode til å rekruttere nye medlemmer til Felt O. En ultragruppering. Står sammen med 4020 og Vecchia Guardia på den nye delen av Felt O.

Vecchia Guardia

En ny gruppe stiftet i 2023. Ultras-inspirerte alternative supportere som nå teller rundt 30 medlemmer. Står på den nye delen av Felt O. Navnet er italiensk for «den gamle garde». Her er samhold, fellesskap i høysetet. De fleste medlemmene er familiefedre over 30 som fortsatt liker litt galskap på tribunen.

Annet:

Viking Oslo

En relativt stor Oslo-basert gruppering av utflyttede siddiser som ikke er en del av Felt O. Bidrar sterkt på bortekamper og har blant annet flere medlemmer fra både media, forvaltning og storting. Ble svært profilerte i kjølvannet av opprykket og stiller opp på stort sett alle bortekamper på Østlandet. Kjent for å være gode til å rydde opp etter seg etter kampene.

Kilder: Felt O Podkast, diverse avisartikler, SoMe og deltakere i miljøet.

---