Avslo bud: Haugen med døren på gløtt

Stavanger — Sportssjef Erik Nevland bekrefter overfor RA at de har mottatt et bud fra AaFK på spilleren.

– De har tatt kontakt, men vi har gitt klar beskjed om at Herman Haugen ikke er til salgs, sier Nevland.

Det var Aftenbladet som først omtalte framstøtet fra tangotrøyene og ifølge avisen skal budet være i millionklassen.

Trener Morten Jensen er også tydelig på at et salg av Haugen overhodet ikke er noe trenerne ønsker. Åpenbart vil det også passe svært dårlig ettersom konkurrent Sondre Bjørshol har hatt sine problemer med skader. Bjørshol har nylig slitt med en hamstringskade, men fullførte treningen torsdag og meldte seg klar til kamp mot FK Haugesund.

– Herman Haugen har spilt mye fra start og det skal sitte langt inne å selge spillere fra elleveren. Da må det være i en slik kategori at Viking ikke kan si nei til det, sier Jensen til RA.

Gamletreneren

Spilleren selv er informert om budet og etter treningen onsdag lettet han litt på sløret rundt hva han selv tenker om saken.

– Det er gamletreneren min fra tiden i Raufoss som gjerne vil ha meg i stallen, sier Haugen.

Christian Johnsen overtok i vår ansvaret etter Lars Arne Nilsen i AaFK. Før det har han trent Raufoss i en lengre periode. Den gangen lånte han inn Haugen ved to anledninger for Viking. Det var suksess. Haugen tok store steg og nøt mye tillit under Johnsen.

– Hva tenker du selv om en eventuell overgang til Aalesund?

– Utvikling og spilletid er det aller viktigste for meg. Så føler jeg at jeg har fått tillit her den siste tiden.

Det er likevel liten tvil om at en frisk og skadefri Sondre Bjørshol nok er førstevalget til trenerne i Viking. Det har nærmest all historikk de siste årene vist.

Denne sesongen har Haugen spilt elleve obligatoriske kamper for Viking – hvor åtte er i serien. Totalt har han spilt 697 minutter. Det utgjør omtrent halvparten av den tilgjengelige spilletiden. Han har også startet omtrent halvparten av kampene.

Kontrakten hans med Viking løper ut 2026. På generell basis er han likevel åpen for å flytte på seg – om han ikke spiller nok og Viking ønsker å selge.

– Jeg er åpen. Spilletiden min her er litt i grenseland i forhold til alder og utvikling. Jeg kommer ikke til å presse på for noen overgang og vil blø for Viking så lenge jeg er her. Skulle jeg flyttet på meg må det være fordi klubbene blir enige, sier Haugen – og fortsetter:

– I det siste har jeg spilt mye.

Håper på nok en start

Når Viking tar imot FKH til rogalandsderby lørdag håper han på enda mer tillit.

– Jeg satser på å starte mot Haugesund også. Det blir spennende å se når vestene deles ut på treningen fredag. Får jeg ikke starte håper jeg uansett å få en mulighet til å bidra.

Han tror det vil smelle godt i derbyet.

– Jeg ser for meg en tett og tøff kamp. FKH er et solid lag. På vårt beste skal vi selvsagt slå dem.

En seier vil også underbygge en tabellsituasjon som begynner å se ganske bra ut for Viking. Haugen kikker likevel lite på en tabell som forteller at Viking kan overta sølvplassen om Tromsø IL og Brann skulle snuble.

– Vi bryr oss ikke så mye om tabellen, men om prestasjonene. På vårt beste vinner vi kamper og spiller god fotball. Så er det selvsagt ekstra viktig å vinne i et derby. Jeg håper det blir en fest og at det kommer bra med folk selv om det er ferietid, avslutter Vikings høyreback.

