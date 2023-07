Viking skal ha gjort fremstøt mot Sandefjord-stopper

Stavanger — Det melder Nettavisen torsdag. Den 190 centimeter høye Sandefjord-kapteinen har en kontrakt som går ut etter denne sesongen. Det skal også være andre norske klubber på banen.

Spilleren slet med skader i fjor, men har vært meget god denne sesongen. Stopperen har spilt ti seriekamper i år og har vært i Sandefjord siden 2018.

På stopperjakt

TV 2 meldte onsdag at Viking også er interessert i Isak Helstad Amundsen og det er liten tvil om at de mørkeblå er på stopperjakt. Her skal det ikke være snakk om bud, men mer en sondering rundt pris.

Faren for et salg av David Brekalo er overhengende i dette vinduet og Gianni Stensness er samtidig ute i lang tid med korsbåndsskade.

Selv om klubben har kalt hjem unge Kristoffer Forgaard Paulsen på stopperplass, etter utlån hos islandske KA, er det liten tvil om at det er tynt bak David Brekalo. Klubben står akkurat nå med kun tre stoppere som er fullverdige medlemmer i A-stallen tilgjengelig om du legger på Viljar Vevatne og Djibril Diop. Forsvinner den slovenske landslagsmannen sier det seg selv at det bør handles.

Viking har også pekt på at de gjerne vil være i forkant dersom det skulle bli et salg. Det var de i utgangspunktet med å hente Diop i fjor, men nå er omstendighetene andre med skaden til Stensness.

Det norske vinduet åpner først 1. august, mens det internasjonale sommervinduet nå er åpent. Det betyr at Viking ikke kan erstatte spillere de eventuelt selger nå før det norske vinduet åpner.

Ting i gjære

Sportssjef Erik Nevland erkjenner overfor RA at det er ting i gjære, men holder kortene usedvanlig tett til brystet.

Interesse og bud på spillere vil han ikke si noe om.

– Jeg kommenterer ikke spillere fra andre klubber, sa Nevland torsdag.

– Har dere bud inne på noen nå?

– Nei, svarer Nevland – og fortsetter:

– Men vi er litt i gang også selv også nå.

Nevland benekter også at det er konkret interesse og bud på andre enn Herman Haugen i Viking akkurat nå. Samtidig er det ikke nødvendigvis helt stille.

– Det er alltid henvendelser, men ingen konkrete bud, sier sportssjefen.

Det betyr i klartekst at det er klubber som sjekker opp både rundt pris og tilgjengelighet på medlemmer i stallen til Viking.

