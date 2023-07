Viking-profil med tyggis-avsløring

For mange faller tyggis i samme kategori som de som klipper hull i strømpene, går på do nøyaktig 20 minutter før kampstart, eller som spiller med to forskjellige sko fordi de scoret et hat trick med det en eller annen gang for ti år siden.

– Spiller du alltid med tyggis?

– Stort sett alltid, sier den blonde sørlendingen.

Puster bedre

Etter å ha lobbet ballen lekkert over keeperen på Intility forrige lørdag, feiret Salvesen med å tygge litt ekstra på tyggisen før resten av laget kom for å omfavne ham.

Men hva er egentlig fordelen med å spille med tyggis?

– Det er for å puste bedre, jeg kjøper alltid en pakke tyggis før kampdag eller på kampdag, sier den tyggende sørlendingen.

Man kan sette den i halsen — Kristoffer Løkberg

Det har hendt at han har glemt å handle inn tyggis, men Salvesen kan betrygge journalisten om at det heldigvis går fint å spille uten også. Om det er placebo-effekt eller om det faktisk ligger noe i det, er han usikker på.

– Jeg vet ikke om det hjelper for pustingen, men jeg føler det.

– Er du redd for å bli kvelt av tyggegummien?

– Jeg er ikke noe redd for det, ler Salvesen.

Lagkamerat Kristoffer Løkberg har ikke vært bevisst på Salvesens forbruk av tyggegummi før nå.

– Jeg hørte da jeg var liten det var farlig å spille med tyggegummi fordi man kan sette den i halsen, sier Kristoffer Løkberg.

Kristoffer Løkberg forteller han skal være oppmerksom på Lars-Jørgen Salvesens tyggegummi bruk under kamp. (Espen Iversen)

– Er du bekymret for at Salvesen skal bli kvelt når han spiller med tyggis?

– Når du sier det må jeg kanskje være litt mer bevisst på det. Skulle jeg se at han plutselig ligger der, skal jeg sørge for å slå ham litt på ryggen og få opp den potensielle tyggisen, sier Løkberg som heldigvis ikke har opplevd noen skumle episoder der tyggisen har satt seg i halsen på Salvesen.

Medvind

Til tross for at de Viking selv ikke mener de var det beste laget på banen da de møtte Vålerenga, er de fornøyde med hvordan de gjennomførte kampen.

– Vi har vært best i veldig mange kamper i år, utenom bortekampen mot Bodø-Glimt. Dette er vel egentlig den andre kampen vi ikke er best i. Det er deilig og voksent av oss å få med tre poeng, sier Salvesen som legger til:

– Vi skal jo egentlig holde nullen og vinne 1–0. Men så blir det jo et kaos de siste ti minuttene med et straffespark inni der også. Det forteller mye om oss som et lag når vi klarer å ta med oss tre poeng. Selv etter alt som skjedde i kampen mot Vålerenga.

Lars-Jørgen Salvesen og Nicholas D'Agostino Vikings Lars-Jørgen Salvesen (t.v.) byttes ut med Nicholas D'Agostino under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Viking på Intility Arena. (Astrid Pedersen/NTB)

De andre topplagene i Eliteserien plukker tre poeng hele tiden, så får å henge med der oppe Viking ønsker å være er de nødt til å vinne på slike dager også.

– Til tross for at de har vært det dårligste hjemmelaget i så langt i Eliteserien og hadde en ny hovedtrener, har de jo spilt veldig bra. Så det var utrolig sterkt av oss å ri det av oss og få en seier, konstaterer sørlendingen.

Hovedtrener Morten Jensen er enig med Salvesen når han sier at kampen mot Vålerenga ikke var årsbeste.

– Kampen var ikke den beste Viking har gjort i år, men vi gjorde en voksen bortekamp.

Favoritter på SR-Bank Arena

Til helgen venter FK Haugesund hjemme på SR-Bank Arena.

Haugesund har vunnet tre av de fire siste kampene og ser på linje med Viking ut til å ha en god flyt om dagen.

– Vi er i bra form, og hjemme har vi såpass tro på oss selv og mener at vi kan slå hvem som helst, sier Salvesen som legger til:

– Jeg tror det blir tøft. Haugesund har jo gjort det bra. De har vunnet tre av de siste fire. Vi må være på vårt aller beste for å få med oss noe. Men her på SR-Bank skal vi være klare favoritter, sier Salvesen.

Etter fjorårets 4–2 tap på Haugesund stadion, legger ikke hovedtrener Morten Jensen skjul på at det er et revansjelystent Viking-lag som forbereder seg til lørdag.

– De slo oss jo borte 4-2, det er jo selvfølgelig noe vi ønsker å revansjere, sier Jensen.

