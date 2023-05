Slik ble Vikings nye helt så god

Stavanger — Seks målpoeng på seks kamper har spissen med den karakteristiske hårsveisen. På 332 minutter med seriefotball har han scoret to og satt opp fire scoringer. Hvert 55. minutt har han stått bak et målpoeng. Kun Amahl Pellegrino, som er involvert i mål hver 43. minutt, er giftigere – av de som har spilt relativt fast i Eliteserien.

Men hvor kommer det egentlig fra? Den elleville spensten, kraften, farten og eksplosiviteten? Pakken som har gjort D’Agostino til en favoritt på direkten?

Som så ofte finnes svaret i bakgrunnen. Dagen før fotballens store festdag har han satt seg ned med RA. Håret er slått ut. Utadvendte «Daggers» byr gjerne på seg selv. Det er liten tvil om at han trives i det søkelyset som nå er tent.

– Svaret på fysikken min ligger nok til en stor grad i oppveksten min. Jeg trente utrolig mye i sand. Både løping, sprinting, spenst og vanlig teknikktrening. Det gjør noe med muskulaturen din. En ting er at det er tungt i seg selv, men sanden gir også etter. Du synker ned. Det krever kraft, sier Viking-spissen til RA.

Han er bare 175 centimeter høy og skjønte allerede før han var utvokst at han måtte ta noen grep for å få fordeler på fotballbanen. Høy ville han aldri bli.

– Det var bare å kaste et blikk på resten av familien min for å skjønne det.

Det ekstreme hodespillet, til tross for høyden, er noe han tar stolthet i. Også det handler om detaljer – ut over selve spensten. Morten Jensen mener han er blant spillerne med best tilslag på hodet i Eliteserien. D’Agostino ser nærmest ut som en blanding av en australsk kenguru og klassisk engelsk tanksenter når han stiger rett til værs og knaller til med pannebrasken.

– Teknikken handler også om styrke i ryggen, nakken og i armene. Og om timing. Det er kanskje det viktigste av alt.

Kartlegger motspillerne

Da mannen fra surfeparadiset Gold Coast kom til Stavanger fortalte han allerede RA på flyplassen at jobben med å kartlegge motstandernes forsvarere var i gang. D’Agostino liker ikke å overlate noe til tilfeldighetene. Det som kan maksimeres skal maksimeres.

– Det stemmer at jeg begynte å se på videoer av motspillere og ta noen notater allerede før jeg satte meg på flyet til Stavanger. Jeg ville ha et bilde av hva som ventet. Så har klubben hjulpet meg enda mer med det nå med analyseverktøyene de har.

– Hva er det egentlig du ser etter hos forsvarerne?

– Det handler om små detaljer. Jeg liker å vite hvilken vei de normalt vender opp. Hvilken fot de foretrekker å bruke og om de er gode i luften. Slike ting.

Det stemmer at jeg begynte å se på videoer av motspillere og ta noen notater allerede før jeg satte meg på flyet til Stavanger. Jeg ville ha et bilde av hva som ventet. — Nicholas D'Agostino

En annen viktig faktor til D’Agostinos suksess er den mentale biten. Det strutter nærmest selvtillit av mannen. Da Viking hentet ham var det som lagets nye toppspiss. Berisha-erstatteren de ikke klarte å finne i fjor. Så ble plutselig Lars-Jørgen Salvesen ledig og lommeboken ble åpnet. Der mange hadde gått sure på situasjonen, og det faktum at konkurrenten ble foretrukket, gjorde «Daggers» det motsatte. Han aksepterte redusert spilletid, hyllet mer konkurranse, og har ikke hatt problemer med å spille som en slags falsk ving. Laget går alltid først.

– Jeg hadde spilt venstre back om de hadde bedt meg om det. Alt for å få bidra i noen minutter. Det hele handler om å være mentalt sterk. Og om å ha selvtillit. Jeg har tro på meg selv og ferdighetene mine. Det har jeg alltid hatt. Så handler det om å bruke det jeg har uansett hva situasjonen er. Om det er fra benken eller fra vingen – jeg håper å bidra med scoringer eller assister. Gjerne løp og taklinger også om det kreves. De små detaljene betyr noe. Det er selvsagt annerledes å spille ving. Du er oftere i situasjoner med ballen i beina og muligheten til å utfordre.

[ D'Agostino-planen ga jackpott til slutt ]

Stortrives på Grasholmen

Når spissen snakker om fotballen kan man nærmest se det lyse ut av øynene hans. Akkurat som på banen. Likevel bedyrer han at kontrasten er stor til han som slår ut håret og setter seg i sofaen hjemme med en TV-serie, en fotballkamp eller Playstation.

– Det er nydelig på Grasholmen med vannet rundt seg. Så har jeg fått samboeren på plass nå. Det hjelper veldig på. Utenfor fotballen er jeg nok en ganske typisk australier. Ganske «chill» og tilbakelent.

Han er også ekstremt familiekjær. Når han scorer mål korser russiskortodokse D’Agostino seg og peker opp til himmelen med to fingrer. Det gjør han for å hedre sin avdøde bestefar so sto ham så nært.

FaceTime gjør at han kan holde kontakten med familien – og spesielt sine to små nieser. Men tidsforskjellen er selvsagt alt annet enn ideell. Samtidig er det fotballen som går først i noen år nå. Valget om å reise til andre siden av kloden, for å følge fotballdrømmen, er noe han ikke har angret på. Han stortrives i Stavanger. I starten slet han litt med innkjøringsproblemer. Temperaturforskjell, kunstgress og stadige skifter av underlag var ikke lett å håndtere. Nå har han vent seg til banene. Den nye matten på stadion peker han også på at er langt mindre belastende for kroppen hans.

– Men været her kan du vel aldri bli helt vant med?

– Jeg liker faktisk at det er kjølig. De lave temperaturene gjør at jeg kan løpe langt mer. Så er det jo også utrolig flott her når solen kommer fram. Vinden skal jeg innrømme at jeg kan spare meg for.

Værvarselet foran tirsdagens fotballfest mot Odd bør invitere til at D’Agostino kan tilbakelegge noen meter og hoppe litt ekstra. Det kan behøves. Tre poeng på fotballens festdag kan gi Viking en mulighet til å slå seg inn helt oppe i toppstriden. Det vil også gi en fin inngang til folketoget på 17. mai. Spissen gleder seg veldig til å oppleve den norske festdagen.

– Gianni Stensness har fortalt meg om det og vist litt bilder fra toget i fjor. Vi må sørge for en seier. Jeg har skjønt at tre poeng gjør det til en ekstra hyggelig opplevelse. Vi er nære toppen nå og jeg ser gjerne at vi henger på. Det er dit hen vi ser mot.

[ Viking skulle gjerne hatt en enda større stadion 16. mai ]