Dette sier Viking-spillerne før Molde-kampen

Den spesielle uken for de mørkeblå startet med 5-1-tap mot Bodø/Glimt mandag, og ble fulgt opp av 2-0-seier mot Vidar i cupens andre runde torsdag kveld. Søndag er det blanke ark og en motstander Viking vil utfordre – Molde.

Mens tidligere Viking-spiller Veton Berisha spiller for Molde har moldenseren Sander Svendsen har fått en ny vår i Viking dette året, og har stått for tre mål og like mange målgivende pasninger i løpet av de åtte første kampene for sesongen.

Det er et godt utgangspunkt før moderklubben kommer til SR-Bank Arena.

Selv har Svendsen møtt Molde flere ganger. Først som Odd-spiller, og senest i fjor høst med Viking.

– Vanlig kamp mot et lag jeg har spilt for før. Det blir hyggelig å møte gamle lagkamerater igjen, og er en viktig kamp for oss, sier Svendsen til RA.

Nullstilling for Viking

Poengene som skal deles ut er av stor betydning. Viking kan, ved utfall i deres favør i de andre kampene, komme seg tilbake til andreplassen de dro til Bodø med. På andre siden kan Molde ta et stort steg opp på medaljeplass etter en, ut fra forventninger og forhåndstips, svak seriestart.

– Vi skal spille vårt spill, og gjøre alt vi kan for å slå dem, sier Svendsen.

Da kom det godt med for Viking å få nullstilt etter mandagens tap på Aspmyra med å slå Vidar – selv om det måtte gjøres en rekke bytter i andre omgang som innebar Birkir Bjarnason, Zlatko Tripic, Sander Svendsen og Lars-Jørgen Salvesen inn for de mørkeblå.

Birkir Bjarnason mener de hadde behov for å få en rask kamp etter Glimt-tapet.

– Skal vi plukke tre poeng er det viktig at vi har godfølelsen med oss, sier Bjarnason.

Trener Morten Jensen er ikke uenig i tilnærmingen.

– Vi må bare nullstille oss, sier han.

Berisha

– Hva betyr det at dere møter Veton Berisha igjen?

– Det betyr ingenting. Vi bryr oss kun om oss selv. Det er veldig lite om hvem de andre kommer med, sier Jensen.

Selv om Berisha var toppscorer i Viking forrige sesong er det Zlatko Tripic og Sander Svendsen som deler måltoppen i Viking denne sesongen med tre hver. Duoen med en fortid i Molde lar det bli for mye oppstyr rundt at forrige sesongs toppscorer kommer tilbake.

– Vi skal møte mange gode fotballspillere. Molde er mer enn bare han, og vi gleder oss, sier Tripic.

Zlatko Tripic feiret avansement i cupen med å hilse på supportere. Søndag venter ukens tredje kamp før lyngdølen. (Kristoffer Knutsen)

Det er nemlig flere spillere med relasjoner i begge klubbene, og begge regionene. I tillegg til Berisha har moldenserne Sola-gutten Birk Risa og tidligere Viking-spiller Kristoffer Haugen fra Klepp. Litt lenger ut på Jæren kommer Bryne-gutten Magnus Retsius Grødem fra. Den offensive midtbanespilleren gikk fra Sandnes Ulf til Molde før seriestart i 2021.

Flere ganger denne sesongen har Viking og Molde hatt like mange rogalendinger på banen samtidig som kampene har pågått.

Noen av Viking-spillerne bør også ha fått nok tid til å restituere seg i den hektiske kampuken. Verken Patrik Gunnarsson, Sondre Bjørshol, Markus Solbakken, Gianni Stensness eller David Brekalo var med på cupkampen mot Vidar.

Rammene rundt kampen med kampstart klokken 19.15 og motstanderen er iallfall noe som trigger Viking-trener Morten Jensen.

– Gleder oss til kveldskamp på stadion, slår Jensen fast.

Kampen kan følges direkte hos RA.

