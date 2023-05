D’Agostino-planen ga jackpott til slutt

Seieren i Sandefjord lørdag sendte de mørkeblå opp på bronseplass på tabellen og var det perfekte vorspielet før en skikkelig fotballfest 16. mai mot Odd foran et utsolgt SR-Bank Arena.

Men det satt langt inne.

Viking havnet nok en gang under mot Sandefjord lørdag. En tellefeil i forsvaret, og en slett inngripen fra Sondre Bjørshol, gjorde at Alexander Ruud Tveter fikk stå helt umarkert i feltet etter 11 minutter.

De mørkeblå tok seg likevel raskt i nakken og Nicholas D’Agostino var sikkert da Sander Svendsen prikket et innlegg i beina hans etter 14 minutter.

Etter det kjørte Viking på, men effektiviteten var alt annet enn god. Lars-Jørgen Salvesen kunne hatt både tre og fire fulltreffere. Dessverre ble oksen fra Sørlandet litt for het på grøten. Skuddene gikk stort sett rett på keeper.

– Vi skyter keeperen god, slo han fast til TV2 i pausen.

Eliteserien i fotball 2023: Sandefjord - Viking Lars-Jørgen Salvesen fortviler over nok en forspilt sjanse. Han kunne fort ha scoret fire mot Sandefjord. (Trond R. Teigen/NTB)

Mot slutten av kampen tok Sandefjord faktisk mer over, men en strålende Nicholas D’Agostino ville det annerledes.

I det 90. spilleminuttet kom Zlatko Tripic rundt på kant og slo inn på bakre stolpe. Som en kenguru gikk han skyhøyt opp i luften og headet fra nesten død vinkel. Headingen tok i undersiden av tverrligger og ballen traff nærmest Kristoffer Løkberg. Han kunne enkelt løpe den over streken fra 10 centimeters hold. Det var faktisk ikke helt tilfeldig.

– Dette var ellevilt! En stor del av planen vår var å få ballen inn på bakre stolpe for å utnytte mitt hodespill. Vi klarte det ikke ofte i starten, men heldigvis lyktes vi til slutt, sa banens store lille spiller til TV2 etter kampen.

– Blant de beste i serien

Spissen er ikke høy, men han har et tilslag med hodet og en spenst få kan matche. I en uformell samtale med trener Morten Jensen tidligere i uken mente han at headeteknikken hans er blant de beste i hele Eliteserien. Den påstanden hadde han ikke store problemer med å stå inne for etter å ha sett D’Agostino igjen i aksjon lørdag.

– Han er utvilsomt blant de beste på hodet i serien, sier Jensen til RA.

Jeg føler jeg kan score overalt i boksen med hodet og har øvd på å heade siden jeg var guttunge. — Nicholas D'Agostino

Selv har han også brukt mye tid på denne delen av spillet.

– Jeg føler jeg kan score overalt i boksen med hodet og har øvd på å heade siden jeg var guttunge, sier angriperen.

Etter oppgjøret sank han sammen på gresset. Han hadde åpenbart tatt ut det meste.

– Kroppen er sår, men det er ny kamp om tre dager. Nå er det hydrering og restitusjon det handler om, sa «Daggers» til TV2.

Mer enn bare poengene

Trener Morten Jensen la ikke skjul på hvor viktig de tre poengene lørdag faktisk var for Viking. Dette var noe ekstra. På mange måter en manifestasjon på at laget er tilbake helt oppe i toppstriden. Å avgjøre kamper på denne måten gjør noe med et kollektiv.

– Du så hvor mye det betydde for laget. Spesielt etter 1–1 hjemme sist. Dette var også vår første borteseier for sesongen. Det ble euforisk. Så skapte vi også veldig mange store sjanser, sier Jensen til RA – og fortsetter:

– Helt perfekt! Det var dette vi kom her for. Ut ifra hvordan banen så ut var dette både en god og en voksen kamp av oss. Sandefjord vil ta mange poeng her hjemme i år.

En annen som var skyhøyt oppe var Kristoffer Løkberg. Veteranen har vært i kulden så langt, men scoringen i siste minutt fikk definitivt fram smilet hos trønderen.

– Denne betød mye for meg. Steike! Jeg så D’Agostino kom først på ballen. Da handlet det bare om å være der den datt ned. Jeg håpet at den skulle komme. Så traff den kneet mitt og gikk inn, sier han til TV2.

– Det er enormt stor forskjell på ett poeng og tre poeng etter kampen mot Godset sist. Vi må vinne kamper for å henge med. Så må vi omstille kjapt nå. Det kommer en ny kamp fort, sier Løkberg – og lar tankene gli til Odd.

For på 16. mai kan Viking ta over sølvplassen om de vinner over Odd samtidig som LSK avgir poeng mot Sarpsborg. Med en kamp mindre enn Bodø/Glimt skjønner de fleste hva det i så fall vil bety.

Da vil det koke igjen i Stavanger.

For alvor.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Sandefjord – Viking 1–2 (1–1)

Release Arena, 3463 tilskuere

Mål: 1–0 Alexander Ruud Tveter (11), 1–1 Nicholas D’Agostino (14), 1–2 Kristoffer Løkberg (90).

Dommer: Steinar Hauge.

Gult kort: Filip Loftesnes-Bjune, Sandefjord, Shayne Pattynama, Viking.

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Filip Loftesnes-Bjune, Jesper Taaje, Sander Moen Foss, Vetle Walle Egeli – Keanin Ayer, Filip Ottosson, Fréderic Bikoro (Aleksander Damnjanovic Nilsson fra 83.) – Jakob Dunsby (Youssef Chaib fra 75.), Alexander Ruud Tveter, Danilo Al-Saed.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Yann-Erik de Lanlay fra 76.), Gianni Stensness, David Brekalo, Shayne Pattynama (Niklas Sandberg fra 65.) – Patrick Yazbek (Birkir Bjarnason fra 58.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg fra 64.) – Sander Svendsen (Zlatko Tripic fra 58.), Lars-Jørgen Salvesen, Nicholas D’Agostino.

---

