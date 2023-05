Nåløyet som blir stadig trangere i Viking

Stavanger — I oppkjøringen til de mørkeblå sto vingen, som nylig ble myndig, for de fleste farlighetene i mange av kampene. Han viste fram den mye omtalte X-faktoren. Frekkheten, ferdighetene, og evnene til å presse fram målsjansene nærmest på egen hånd. Selv mot gode motstandere som FCK, Brøndby og LSK var tenåringen toneangivende. Scoringen mot Brøndby i Portugal var klassisk Austbø. Inn fra venstre kant, ned med tyngdepunktet og ballen rake veien i motsatt kryss.

Kaptein Zlatko Tripic holdt ikke igjen da han skulle se i glasskulen om sesongen og spådde gjennombruddet i år.

– Til å være så ung har han en unik spillestil, slo Tripic fast til RA.

Da alvoret startet endte Austbø likevel utenfor laget. Litt fordi han ble skadet og syk på feil tidspunkt, litt fordi hovedkonkurrenten i hans naturlige posisjon er nevnte Tripic og litt fordi Sander Svendsen gradvis har begynt å vise hvorfor Viking betalte mange millioner for ham. Men sikkert også litt fordi trenere har en tendens til å gå for det trygge når det drar seg til.

– Det er alltid en kamp for at laget skal være så godt så mulig i en klubb som Viking. En vanskelig balanse sett mot spillerutvikling. Jeg skulle gjerne spilt alle minutter, men slik er ikke fotballen. Jeg får også spilletid for Viking 2. Nå skal jeg prøve å spise til meg mer spilletid for A-laget, sier Austbø til RA.

– Det går greit sånn det er nå uten at du frykter at utviklingen bremser?

– Det funker greit med posisjonen jeg er i nå. Jeg føler også det er mulig å ta plassen. Så vil jeg utvikle meg videre gjennom sesongen. Over lengre tid uten mer spilletid vil utlån være aktuelt. Så er klubben tydelige på at de vil ha meg her nå og jeg vil krige for den plassen, sier unggutten.

Strategien revideres

83 av 450 mulige minutter har det blitt på Austbø før lørdagens møte med Sandefjord. En start og to innhopp. Det kan fort bli flere minutter i hvalfangerbyen. Da Viking trente formasjon onsdag var han inne i varmen.

Samtidig tvinger spørsmålene seg fram. Hvor mye spilletid bør de største lokale talentene få for at de skal få ut potensialet? Og hvordan skal klubben få det til samtidig som kravene til suksess har økt kraftig de siste årene?

– Jeg skjønner spørsmålet. Da jeg kom inn i klubben var det en veldig klar strategi om å satse på de unge, gjøre dem klare og selge. Så skal ikke jeg uttale meg for mye om strategi, men meg bekjent har den gamle planen gått ut, sier klubbens toppspillerutvikler Rune Repvik til RA.

Viking signaliserte allerede under evalueringen i vinter at de nå ville revidere strategien som ble lagt da klubben skulle gjenreises. Det arbeidet er etter det RA kjenner til fortsatt pågående.

Når det kommer til hvor mye spilletid de unge bør ha drar Repvik raskt opp ganske konkrete eksempler.

– Adrian Pereira fikk rundt 1600 minutter i serien da han slo gjennom i 2019. Året etter fikk Henrik Heggheim omtrent det samme. I 2021 fikk Sebastian Sebulonsen rundt 2100 minutter. Harald Nilsen Tangen også. I fjor fikk Daniel Karlsbakk rundt 1000 minutter og mye spilletid i Europa.

Fellesnevneren for fire av de fem er at de ble solgt for meget gode penger til utlandet. Nilsen Tangen er en nøkkelmann for Viking nå og svært salgbar.

– Mange av disse var siste års juniorer. Gir du dem mellom 1200 og 1500 minutter skapes det interesse. Har de noe med seg, X-faktoren, blir de ofte solgt, konkluderer Repvik.

Han minner også om at Edvin Austbø er yngre.

– Jeg må skryte av ham, I mine øyne er han lik denne gjengen. Han har X-faktoren, men også en helt ekstrem tilstedeværelse hver dag. Det gjør ham unik. Det er imponerende fra en 18-åring. Tikker han inn de nødvendige minuttene i år kan det fort skje ting. Det er viktig i forhold til et eventuelt salg.

Bør ikke overdrive utlån

En av endringene som har skjedd med Vikings spillerutvikling de siste årene er flere utlån. Et Viking som satser er et Viking hvor det er vanskeligere å slippe tenåringene til. Klubben har også hatt en grad av suksess med det. Der de før sendte spillere ut på lån, ofte som en siste reise før kontrakten løp ut, kommer de nå tilbake og tar gjerne en plass.

Når RA utfordrer trener Morten Jensen på om det kanskje er bedre å leie ut en spiller som Austbø kommer svaret kontant. Klubbens mest verdifulle plante skal ikke settes ut til vanning hos andre.

– Vi har ingen planer om å leie Edvin ut. Han startet mot TIL og har fått innhopp i de fleste kampene, sier Jensen.

– Vil det muligens åpne seg flere sjanser som konsekvens av rotasjon og flere kamper framover?

– Vi tenker ikke rotasjon, men tar en kamp av gangen. Så tøft er heller ikke programmet, sier treneren – med visshet om at det bortsett fra kampene mot Sandefjord og Odd stort sett er godt med tid mellom slagene, sier Jensen.

Langt fra best i klassen

Austbø må med andre ord spille seg inn. Samtidig har det blitt stadig vanskeligere for unge akademiprodukter i Viking de siste årene. Klubben har brukt en del lokale unggutter, men det er stadig oftere snakk om innhopp. I antall minutter har pilen pekt nedover etter Bjarne Berntsen. Vilje til å hente fra utsiden har økt i takt med forventningene. Viking har i vinter hatt full utlendingskvote. Da sier det seg selv at veien blir smalere. Også for de som kommer bak Austbø – og talenter finnes det mange av i klubbens ungdomsavdeling.

Ser en på rene fakta er Viking klubben i Norge med det best rangerte akademiet. Fem stjerner og full pott. Det gror godt. Klubbens gradvise dreining i strategi og økende satsing på utlån fungerer OK. Likevel advarer toppspillerutvikler Repvik mot å gå helt bort fra de lokale tankene som fikk gang på Viking igjen.

– Noen bruker lengre tid. Vi kjøper oss tid med å låne ut spillere. Så er det en balansegang. Vi bør ikke bare låne ut folk hele tiden fordi det er en lettvint løsning med unge spillere. Fortsatt bør Viking våge å bruke noen av dem, mener Repvik.

Toppspillerutvikler Rune Repvik (bak) følger med Sondre Auklend under treningsleiren i Marbella tidligere i år. (Espen Iversen)

Og hvor gode er egentlig Viking på å slippe til tenåringene? Svaret er nok i nærheten av middels pluss – selv med mange år med den lokale strategien inkludert i tallene.

Anerkjente CIES Football Observatory publiserte nylig et studium over bruken av unge spillere i 1168 klubber i 78 ligaer over hele verden.

Klubben som er soleklart best på området finner vi vårt naboland. FC Nordsjælland ga smått utrolige 37 prosent av mulige minutter i serien til spillere under 20 år fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2023.

Det har samtidig vært strategien til den danske klubben. Spillerutvikling og store salg ut har vært målet – i mye større grad enn resultater.

Viking har i det samme tidsrommet gitt 5,9 prosent av tilgjengelig spilletid til tenåringer. Det gir en sjetteplass på listen sammenlignet med konkurrentene i årets eliteserie. Stabæk og HamKam har vært klart best i klassen.

Respekt for Sandefjord

Når Viking reiser til Sandefjord lørdag er Edvin Austbø høyst sannsynlig den eneste tenåringen med reelt håp om spilletid. Det gjenstår å se om han kan bli avgjørende. Det som er sikkert er at Sandefjord har overrasket. Morten Jensen venter alt annet enn en enkel kamp. Spesielt ikke etter å ha sett hvordan laget nøytraliserte Brann fra å skape noe som helst.

– De er gode defensivt. Gode til å forsvare seg med ball i laget. Så har de to store stoppere. Jeg tror ikke det blir helt likt som mot Brann. Hjemme må de angripe i større grad, sier Morten Jensen.

Viking-trener Morten Jensen (Espen Iversen)

Han mener laget mange har tippet ned er bedre enn i fjor. Starten er ikke tilfeldig.

– De er bedre organisert enn i 2022, avslutter Jensen.

FAKTA

Spilletid tenåringer siste fem år i Eliteserien

(tallet er prosenten av totalt tilgjengelige spilleminutter i serien)

1. Stabæk 11,9 %

2. HamKam 11,7 %

3. Odd 8,6 %

4. VIF 8,1 %

5. Strømsgodset 6,3 %

6. Viking 5,9 %

7. Bodø/Glimt 5,3 %

8. Molde 5,0 %

9. LSK 4,4 %

10. FKH 4,1 %

11. AaFK 3,8 %

12. RBK 3,6 %

13. Brann 3,5 %

14. Sandefjord 3,5 %

15. TIL 3,0 %

16. Sarpsborg 08 2,8 %

Kilde: CIES Football Observatory

