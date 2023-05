Vikingbørsen: Strålende fra D’Agostino

5

Patrik Gunnarsson

Sjanseløs på 1–0 da han var på vei i motsatt retning. Ga en retur på et skudd fra Dunsby etter 57 minutter, men det var såpass hardt at det var vanskelig å unngå. Hadde ikke enormt mye å henge fingrene i, men trekk for et dårlig utspill på tampen som kunne blitt farlig.

4

Sondre Bjørshol

Ble for lett overspilt av Ruud Tveter på 1–0. Slet tidvis med å temme Danilo Al-Saed på siden sin og var i trøbbel defensivt langt oftere enn normalt. Spilte seg litt opp etter pausen, men ikke hans beste kamp.

6

David Brekalo

Solid i duellspillet som alltid – selv om han fikk brynt seg på Taaje på dødballene. Fikk seg en saftig smell i hodet etter et sammenstøt med keeper etter 66 minutter. Heading like over etter 81 minutter etter en corner. God. Som vanlig.

6

Gianni Stensness

Kom ikke raskt nok oppi på innlegget før 1–0. Klarte seg eller ganske så bra. Tøff i duellene og spilte på det trygge – uten å være så nonchalant som han noen ganger ha vært i det siste.

4

Shayne Pattynama

For sen til å skyve inn i banen for å dekke opp på 1–0 da Viking gikk på en tellefeil i forsvaret. Altfor sent inn mot Dunsby etter 37 minutter og gult kort. Levde litt på grensen utover i andre omgang og ble tatt ut. En liten nedtur etter noen gode kamper.

4

Harald Nilsen Tangen

Hadde ikke en veldig god dag. Slet nok mer enn andre med den ujevne og dårlige gressmatten. Ut etter 66 minutter i en kamp han aldri klarte å prege.

5

Markus Solbakken

Relativt god defensivt og god løpskapasitet. Valgte som regel trygge løsninger på det dårlige underlaget, men burde kanskje tatt litt mer risiko ved å slå langt noen ganger?

3

Patrick Yazbek

Fælt balltap etter 18 minutter som lett kunne gitt mål mot. Løp mye, men fikk uvanlig lite til. Korrekt å ofre ham med en halvtime igjen.

5

Sander Svendsen

Misbrukte en ganske god mulighet tidlig i kampen. Fikk ikke helt klem på skuddet. Herlig målgivende innlegg til D’Agostino etter kvarteret. Strøkent innlegg til Salvesen etter 17 minutter. Kom til en del innlegg og var tidvis frisk før pause. Datt av etter hvilen. Ut etter 59 minutter.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Kom til en enorm sjanse etter fire minutter, men tok muligens en skuddfinte for mye før han avsluttet. Skjøt like utenfor etter 17 minutter etter innlegg fra Svendsen. Misbrukte en meget god sjanse etter halvtimen fra 17 meter. Ballen virket å sprette litt opp i skuddet. Svært nære å pirke inn 2–1 etter 44 minutter etter en tverrvending i feltet. Blåste nok en god sjanse da han traff blokken etter 49 minutter – i en situasjon han nok burde spilt Tangen Nilsen. Kunne scoret tre-fire mål, men var livlig og kom til sjanser hele tiden. Det trekker opp karakteren hans.

8

Nicholas D’Agostino

Inn i en litt uvant og skjev kantrolle. Nydelig løp og avslutning da han satte inn 1–1 etter kvarteret. Skudd like utenfor minuttet etter. Headet i bakken og iver etter 27 minutter, men Salvesen forstyrret ham nok litt med sitt opphopp i forkant. Satte Salvesen opp på flott vis etter 44 minutter. Nære å score etter et herlig soloraid etter 75 minutter. Fantastisk heading via tverrligger og ned i beina til Løkberg som avgjorde etter 90 minutter. Vikings beste.

Innbyttere:

5

Zlatko Tripic

Inn for Sander Svendsen etter 59 minutter. Slo innlegget som endte i mål etter 90 minutter. Viktig med sin rutine på tampen.

5

Birkir Bjarnason

Inn for Patrick Yazbek etter 59 minutter. Nære å styre inn 2–1 på hodet etter 69 minutter.

Kristoffer Løkberg

Inn for Harald Nilsen Tangen etter 66 minutter. For kort tid fil å få karakter. Godt innlegg til Bjarnason etter 69 minutter. Avgjorde kampen med å sette ballen i mål på et sugende løp på bakre stolpe.

Niklas Sandberg

Inn for Shayne Pattynama etter 66 minutter. For kort tid til å få karakter. Ikke så langt fra å lage selvmål etter 86 minutter da han ikke fikk stokket beina. Heldigvis endte det kun med en corner mot.

Yann-Erik de Lanlay

Inn for Sondre Bjørshol etter 78 minutter. For kort tid til å få karakter. Klarte seg OK i minuttene han spilte.

---

FAKTA

---