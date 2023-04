Sendte 15.000 til himmels: - Lurt å hvile seg i form

Stavanger — Viktigheten av kampen lørdag kveld var enorm. Et Viking som skuffet enormt i siste halvdel i fjor hadde kalt sammen til fest. Det var utsolgt og man måtte levere.

Utfordringen var bare at motstanderen var både god og velorganisert. LSK gå ingenting ved dørene. Kampen var låst. Det måtte et mål til for å åpne det opp. Det kom fra det mest uventede hold.

Kun ti minutter inn i comebacket dukket Sondre Bjørshol opp på en offensiv visitt og prikket inn ballen med venstrefoten. Da løftet taket seg.

– Flere burde ta lærdom av dette. Det er lurt å hvile seg i form, sier en glisende Bjørshol til RA.

Trener ikke for fullt

Han trener fortsatt ikke alle øktene. Under treningsleirene i vinter kunne han knapt nok jogge. Det er først den siste tiden han har begynt å trene fotball. Derfor var scoringen noe helt ekstra. At det var den første hjemme på SR-Bank Arena satte en ekstra spiss på det. Det kunne man også se på jubelen.

– Det blir nødvendigvis hodemist når en mindre målfarlig back scorer for aller første gang på hjemmebane.

Bjørshol innrømmer at adrenalinet tok helt over.

– Dette var deilig. Veldig kjekt å kunne bidra. Spesielt når jeg har gått skadet hele oppkjøringen.

At Viking skulle vinne mot LSK var ikke gitt. Første omgang virket helt låst. To gode defensive lag ga lite ved dørene. En god heading etter corner fra Lars-Jørgen Salvesen var omtrent beholdningen for Viking før pause. LSK skapte knapt noe.

Etter pausen skiftet momentumet litt. Viking begynte sakte med sikkert å ta over. Det var ikke tilfeldig ifølge trener Morten Jensen.

– Vi våget ikke nok og utfordret spillerne på det i pausen, erkjenner han.

I en kamp som var en skikkelig tålmodighetsprøve handlet alt om å treffe på timingen om det skulle foretas bytter. Det må en si trenerne gjorde denne gangen. Foruten Bjørshols innhopp og scoret sørget Nicholas D’Agostino for målgivende på begge målene.

– Noen ganger er vi idioter. Som i Bodø. Andre ganger treffer vi, sier en fornøyd Morten Jensen.

Han kan ikke understreke nok hvor viktig det var at Viking fikk levert varene foran et utsolgt stadion og med tap i premieren mot RBK.

– Enormt viktig! Vi inviterte til fest og leverte. Det var en kamp med tøffe dueller og med to gode lag.

Australsk magi

Etter at Viking tok ledelsen klarte laget også å drepe tilløpene til LSK. Midtbanen tok tak i kampen og holdt på ballen. Hjemmelaget falt aldri for fristelsen å legge seg i en dyp blokk for å ta imot.

Mål preger også kamper. Åpningene kom etter hvert og på overtid sendte Patrik Yazbek Stavanger til himmels. Etter et angrep, så pent at det kunne vært malt, var han klinisk alene gjennom da den endelige avgjørelsen falt.

Etterpå var Jensen full av lovord om de to nykommerne fra Australia.

– To målgivende på D’Agostino igjen. Nå har han veldig mange målpoeng. Han har vært knallgod på trening selv om Salvesen har fått startet på topp. Han har ledet med eksempel. Yazbeks scoring var helt ekstremt flott. Han er i besittelse av noen enormt spennende kvaliteter, avslutter Jensen.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Lillestrøm 2–0 (0–0)

SR-Bank Arena, 15.231 tilskuere

Mål: 1–0 Sondre Bjørshol (75), 2–0 Patrick Yazbek (90).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Lars-Jørgen Salvesen, Viking, Espen Garnås, Lars Ranger, Vebjørn Hoff, Lillestrøm.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Sondre Bjørshol fra 65.), Gianni Stensness, David Brekalo, Yann-Erik de Lanlay – Patrick Yazbek (Kristoffer Løkberg fra 90.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Djibril Diop fra 90.) – Sander Svendsen (Nicholas D’Agostino fra 65.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic (Viljar Vevatne fra 90.).

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Martin Ove Roseth (Kristoffer Tønnessen fra 71.) – Lars Ranger, Vetle Dragsnes – Ylldren Ibrahimaj (Uba Charles fra 83.), Magnus Knudsen (Tobias Svendsen fra 82.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen, Akor Jerome Adams (Vebjørn Hoff fra 70.).

---