Vikingbørsen: Mange imponerte

6

Patrik Gunnarsson

Hadde en god redning tidlig i kampen, men da ble det avblåst for offside. Ble ellers satt på veldig få prøver. Overraskende få egentlig. Hadde en viktig en fra kloss hold på overtid.

5

Herman Haugen

Et skudd som gikk via en motspiller og duppet like over etter 40 minutter. Hadde mye rom foran seg, men brukte det ikke alltid. OK defensivt. Skiftet ut med Bjørshol etter 67 minutter.

8

David Brekalo

Headet like over på et frispark fra Tripic etter 12 minutter. Fikk et ublidt møte med stangen da han ofret seg på en klarering like etter pause. Helt rå i duellspillet, rolig med ball og sjef. Omtrent prikkfri.

6

Gianni Stensness

Farlig miss da han stusset en langpasning rett i beina på Akor Adams etter 21 minutter. Ellers ganske så solid. God i duellspillet.

6

Yann-Erik de Lanlay

En litt uvant rolle so venstre back. Det løste han likevel på en utmerket måte. Kom også oftere offensivt etter pause.

7

Harald Nilsen Tangen

Ble stukket gjennom etter 27 minutter, men kom for nære keeper. Var ofte den av midtbanespillerne som maktet å skape overtall ved å ta ballen med og utfordre. Som alltid deilig nærteknikk og kreativ.

5

Markus Solbakken

Stor aksjonsradius, men valgte nok en gang ofte løsningen med å snu og slå bakover da han hadde muligheter andre vei. Meget farlig balltap etter 64 minutter som ga en kontring mot.

7

Patrick Yazbek

Meget effektiv og god defensivt. Noen viktige gjenvinninger som ble til overganger direkte. Fortsatt ikke helt der offensivt, men man fikk se potensialet da han kontret inn 2–0 på overtid. Nydelig avslutning!

5

Sander Svendsen

Viste flere ganger prov på sin slepne teknikk og sine gode vendinger. Skudd fra farlig posisjon utenfor etter 28 minutter. Skudd like utenfor fra god posisjon etter 33 minutter – som han burde fått mer ut av. Falt litt mer ut av kampen etter pause.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Fikk en enorm sjanse på corner etter 9 minutter. Tvang fram en feberredning fra Hedenstad Christiansen etter en heading. Nydelig stikker til Nilsen Tangen etter 27 minutter. Fikk gult kort midtveis i andre omgang. Tredje sist på 1–0. Livlig kampen gjennom.

7

Zlatko Tripic

Strøken corner rett på hodet til Salvesen etter 9 minutter. Dro på motspillere gule kort, jobbet, utfordret og lignet seg selv igjen. Solid defensivt også – i en kamp som var en tålmodighetsprøve.

Innbyttere:

Nicholas D’ Agostino

Inn for Sander Svendsen etter 67 minutter. For kort tid til å få karakter. La ballen flott til rette for Bjørshol på 1–0. Også målgivende til Yazbek på 2–0. Meget godt innhopp.

Sondre Bjørshol

Inn for Herman Haugen etter 67 minutter. For kort tid til å få karakter. Viktig blokkering etter 73 minutter. Iskald da han prikket inn 1–0 etter 76 minutter.

Viljar Vevatne

Inn etter 92 minutter for Zlatko Tripic. For kort tid til å få karakter.

Kristoffer Løkberg

Inn etter 94 minutter for Patrick Yazbek. For kort tid til å få karakter.

Djibril Diop

Inn etter 94 minutter for Tangen Nilsen. For kort tid til å få karakter.