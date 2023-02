Derfor tar det så lang tid med Bjørshol

Marbella — Vikings gode høyreback har hatt sine problemer med skader de siste årene. Under treningsleiren i Marbella har det gått i løping, litt sykkel og gymmen for den tidligere Vidar-spilleren. Det er ikke helt uvant kost.

Problemet denne gangen har likevel ikke noe med lyskene hans å gjøre. De er det mer eller mindre kontroll på nå.

– Jeg slet med en betennelse i hælen i fjor som ikke ville gi seg. Da ble det bestemt å gjøre et inngrep. Så har det nok gått mer tid enn jeg hadde trodd å bli frisk igjen. Kroppen behøver åpenbart tid for å komme seg tilbake til normalen, sier Bjørshol til RA.

Ikke bekymret

Spilleren som i fjor kunne valgt å gå til Bodø/Glimt, men i stedet forlenget med Viking, forteller at det nå handler om å kunne øke belastningen gradvis.

– Da skal jeg bli helt god igjen. Det er ikke på noe vis slik at jeg går rundt og frykter for det eller bekymrer meg.

Samtidig er det selvsagt frustrerende.

– Som med alle andre fotballspillere har du jo mest lyst til å spille fotball. Ikke bruke tiden din i en gym.

Selv om han har hatt sine problemer med skader i tidligere år var Bjørshol stort sett frisk og tilgjengelig i fjor etter et vellykket inngrep i lysken. Etter denne skaden er leget håper han det fortsetter slik.

Cup-kampen mot RBK ryker åpenbart, men jeg har ikke helt gitt opp seriestart selv. — Sondre Bjørshol

Når han kan være tilbake på laget våger ikke medisinsk ansvarlig og fysisk trener Halvard Øen Grova å spå om. Selv er Bjørshol ukuelig optimist.

– Jeg må kunne jogge hver dag og så gå over til å spille fotball igjen uten noen form for reaksjon. Cup-kampen mot RBK ryker åpenbart, men jeg har ikke helt gitt opp seriestart selv. Det er nesten én måned fram i tid og jeg er lettrent, sier han.

Samtidig er han også realistisk nok til å innse at han trenger litt tid og en form for oppkjøring også med ball – selv om han er relativt lettrent.

– Jeg håper det vil gå fort framover nå, sier han.

Dropper å låne erstatter

For Vikings del er det selvsagt ikke ideelt å gå inn i tellende kamper med kun en naturlig høyreback i stallen. Herman Haugen er dessuten utestengt i cupen mot RBK.

Det førte til at trener Morten Jensen ymtet frampå i RA om at det kanskje kunne bli aktuelt å leie inn en back for å dekke opp i en periode. Sportssjef Erik Nevland har nå pirket litt i mulighetene – som er begrensede fordi vedkommende må være norsk.

– Vi har sjekket litt opp rundt det, men det virker ikke som det er noe veldig interessante muligheter. Jeg regner med vi dropper det, sier Nevland.

Dermed blir høyst sannsynlig Yann-Erik de Lanlay det mest reelle alternativet mot RBK i 4. runde av NM – uten at Bjørshol mener det bør bekymre noen.

– Kanskje Vikings aller beste høyreback. Han har bare ikke skjønt det selv. Det skal vi andre være glade for, avslutter en glisende Sondre Bjørshol.

